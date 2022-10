Οι Placebo επιστρέφουν στη δισκογραφία με έναν δίσκο βινυλίου και ένα ολοκαίνουργιο χρώμα. «Το Placebo μεταμορφώνεται και από μια βαθιά μοβ απόχρωση, γίνεται μαύρο και αστραφτερό μπλε», σημειώνεται.

Το συγκρότημα των Placebo συνεργάστηκε με τον Βρετανό καλλιτέχνη Στιούαρτ Σεμπλ για το εξώφυλλο του δίσκου βινυλίου σχεδιασμένο με ένα ολοκαίνουργιο χρώμα.

Το «Placebo χρώμα» είναι εμπνευσμένο από την «ισόβια αγάπη του Σέμπλ για τους Placebo», αναφέρεται σε δελτίο Τύπου. «Το χρώμα αλλάζει ανάλογα με τον φωτισμό», επισημαίνεται.

Ο καλλιτέχνης δημιούργησε επίσης έναν πρωτότυπο πίνακα με ακρυλικό και κάρβουνο σε καμβά χρησιμοποιώντας τον τίτλο «SHOUT». «Οι Placebo ανέκαθεν δημιουργούσαν χρώματα στο μυαλό μου. Ζωγραφίζω ακούγοντας τους δίσκους τους από τότε που ήμουν έφηβος και αυτό το μπλε-μαύρο είναι κάτι που αισθάνομαι ότι περικλείει το συναίσθημα και την αίσθηση πίσω από τη μουσική. Όταν βγάζουμε τα συναισθήματά μας στην επιφάνεια και εκφραζόμαστε, μπορεί να φαίνεται σκοτεινό και επώδυνο, αλλά πάντα υπάρχει μια ομορφιά σε αυτό» τόνισε ο Στιούαρτ Σεμπλ.

Ο δίσκος των Placebo θα είναι περιορισμένης έκδοσης με διασκευές των τραγουδιών «Shout» των Tears For Fears, και «Running Up That Hill» της Κέιτ Μπους.

Παράλληλα με τον δίσκο βινυλίου, ο Σεμπλ και οι Placebo έχουν δημιουργήσει 1.000 περιορισμένης έκδοσης μπουκάλια των 100 ml με το χρώμα Placebo.

Ο δίσκος και τα μπουκάλια με το χρώμα θα κυκλοφορήσουν την 1η Δεκεμβρίου.