Οι κίνδυνοι που κρύβονται από την άμμο στις παραλίες – Συμβουλές προστασίας για μικρούς και μεγάλους 

Το καλοκαίρι είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τον ήλιο, τις παραλίες και την άμμο.

Τα μικρά παιδιά λατρεύουν τα παιχνίδια στην άμμο με τα κουβαδάκια και τα φτυαράκια τους, ενώ και οι μεγάλοι απολαμβάνουν να περνούν στιγμές χαλάρωσης, περπατώντας ξυπόλητοι.

Ωστόσο, η άμμος στις παραλίες μπορεί να κρύβει απρόσμενους κινδύνους για την υγεία μας, αφού είναι εστία μικροοργανισμών, όπως βακτήρια και μικρόβια, τα οποία μπορούν να προκαλέσουν διάφορες λοιμώξεις.

Κατ’ αρχάς, ο περίπατος στην άμμο, χωρίς παντόφλες, μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρό τραυματισμό, λόγω των αιχμηρών αντικείμενων (π.χ. σπασμένα μπουκάλια, σκουριασμένα μέταλλα) που βρίσκονται συχνά θαμμένα κάτω από την επιφάνεια, ή και επιμόλυνση, εξαιτίας των σκουπιδιών και των λυμάτων- περιττωμάτων.

Έτσι, η άμμος μπορεί να περιέχει υψηλές συγκεντρώσεις βακτηρίων όπως το E. Coli, οδηγώντας σε γαστρεντερίτιδες, αλλά κι άλλους παθογόνους μικροοργανισμούς (όπως σταφυλόκοκκος), οι οποίοι μπορεί να προκαλέσουν δερματικούς ερεθισμούς, ειδικά αν υπάρχουν αμυχές και κοψίματα στα πέλματα και στα δάχτυλα.

Τα συμπτώματα είναι αβλαβή, όμως, περιλαμβάνουν ερυθρότητα, φαγούρα, εξανθήματα καθώς και δερματίτιδες.

Ο κίνδυνος επιμόλυνσης αυξάνεται περισσότερο για τα μικρά παιδιά που περνούν πολλές ώρες στην άμμο και αγγίζουν ασυναίσθητα το στόμα ή τα μάτια τους, ή είναι γυμνά, με αποτέλεσμα να υπάρχει και το ενδεχόμενο εμφάνισης ουρολοιμώξεων.

Μια κοινή δερματοπάθεια που μπορεί να κολλήσουν μικροί και μεγάλοι από την έκθεση του δέρματος στην άμμο, είναι οι μυρμηγκιές.

Οι μυρμηγκιές προκαλούνται από τον ιό HPV και είναι πολύ συχνές στα μικρά παιδιά που περπατάνε στην άμμο, χωρίς να φοράνε πέδιλα. Στα πέλματα και στα δάκτυλα των ποδιών εκδηλώνονται σαν μαύρα στίγματα. Στο υπόλοιπο σώμα μοιάζουν με μικρές ελιές που έχουν το χρώμα του δέρματος.

Παράλληλα, όταν ξαπλώνουμε στην άμμο, χωρίς ψάθα ή πετσέτα υπάρχει το ενδεχόμενο να αναπτυχθεί η μολυσματική τέρμινθος, που μοιάζει με σπυράκια με άσπρο «κεφαλάκι».

Συμβουλές προστασίας για μικρούς και μεγάλους

Παρ΄ όλο που υπάρχουν ορισμένοι κίνδυνοι στις αμμουδιές, ωστόσο, μπορείτε να απολαύσετε ξέγνοιαστες στιγμές, ακολουθώντας μερικές απλές συμβουλές προστασίας: