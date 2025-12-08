Παναγιώτης Βασιλάκος: «Όταν ήμουν στο Bachelor, έβγαιναν παρουσιαστές και έλεγαν ότι ο πατέρας μου είναι ηθοποιός»

Ο Παναγιώτης Βασιλάκος, ο Bachelor της πρώτης σεζόν του ομώνυμου ριάλιτι στην τηλεόραση, παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή Breakfast@star και τον Πάνο Παπαδόπουλο μιλώντας για τα προσωπικά αλλά και για τα επαγγελματικά του σχέδια.

«Σε αυτό το γήπεδο είναι όλες μου οι παιδικές αναμνήσεις, συγκινούμαι όποτε βρίσκομαι εδώ», είπε αρχικά ο Παναγιώτης Βασιλάκος, ο οποίος έγινε γνωστός από την συμμετοχή του στο Bachelor. Ο ίδιος μιλούσε για το γήπεδο στο οποίο έπαιζε μπάσκετ όταν ήταν μικρός, όπου έγινε και η συνέντευξη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο ίδιος είπε στη συνέχεια: «Το κομμάτι με τα μεσιτικά πάει πολύ καλά, ασχολούμαι όσο θέλω εγώ. Η σχέση με την σύντροφό μου έχει περάσει πολλά πάνω κάτω, οι μεγάλοι έρωτες έχουν σκαμπανεβάσματα. Η αγάπη μας, μάς έκανε να είμαστε ξανά μαζί. Με τη σύντροφό μου συζητάμε για γάμο, όταν έρθει η ώρα θα το μάθετε».

Ο Παναγιώτης Βασιλάκος ανέφερε επίσης: «Ότι έχω κάνει στη ζωή μου είναι στοιχεία που έχουν φτιάξει την προσωπικότητά μου. Από τα τηλεοπτικά έχω καταλάβει ότι πρέπει να κλείνεις τα αυτιά σου και να κάνεις αυτό που θέλεις εσύ.

Όταν ήμουν στο Bachelor, έβγαιναν παρουσιαστές και έλεγαν ότι ο πατέρας μου είναι ηθοποιός. Έχω καταγράψει όσα έχουν πει για μένα, συγχωρώ, αλλά δεν ξεχνώ».