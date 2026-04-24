Όλια Λαζαρίδου: Έχω κάνει πολλά λάθη και αστοχίες

Για τη σχέση που διατηρεί η ίδια με τον χρόνο αλλά και για όσα κατάλαβε για τις διαπροσωπικές σχέσεις, μέσα από τα χρόνια αλλά και τα λάθη, μίλησε η Όλια Λαζαρίδου.

Η γνωστή ηθοποιός έδωσε νέα συνέντευξη στην εκπομπή «Πρωίαν σε είδον» στην ΕΡΤ1. Τα όσα είπε η Όλια Λαζαρίδου προβλήθηκαν την Παρασκευή (24.04.2026).

«Είμαι ευγνώμων για όλα στη φάση που είμαι τώρα. Παλιότερα, δεν ήμουν έτσι. Ήμουν πιο μικρή και έβλεπα αλλιώς τα πράγματα, μάλλον δεν τα έβλεπα. Δεν είχα χρόνο να τα δω, ήμουν πολύ απασχολημένη να τα δημιουργήσω», εκμυστηρεύτηκε, αρχικά, η έμπειρη ηθοποιός.

«Τώρα που έχω βιωμένο χρόνο και μπορώ να κοιτάξω και να δω, όμως, αυτό το συμπέρασμα έχω βγάλει. Αισθάνομαι πως όλα τα πράγματα πια, στις μέρες μας, είναι πολυτέλεια. Ας πούμε, το θέατρο για να κάνεις πραγματικά βαθιά τη δουλειά σου θέλει χρόνο. Οι σχέσεις θέλουν χρόνο, όλα θέλουν χρόνο και αυτός είναι η μεγαλύτερη πολυτέλεια στις μέρες μας», δήλωσε ακόμα.

«Στις σχέσεις με τα χρόνια, έχοντας κάνει πολλά λάθη και πολλές αστοχίες, κατάλαβα ότι δεν πάει έτσι το πράγμα. Πάει πολύ διαφορετικά. Νομίζω ότι πρέπει να επιμένεις, η επιμονή είναι πολύ μεγάλη αξία στις σχέσεις», πρόσθεσε, εν συνεχεία, η Όλια Λαζαρίδου στο ψυχαγωγικό μαγκαζίνο της ΕΡΤ.