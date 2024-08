Πέθανε η πολυβραβευμένη ηθοποιός Gena Rowlands σε ηλικία 94 ετών – Πρωταγωνίστησε στο «Notebook»

Η Αμερικανίδα ηθοποιός Gena Rowlands, η οποία έγινε γνωστή για τους ρόλους της μεταξύ άλλων στο «The Notebook» και στο «Another Woman», πέθανε σε ηλικία 94 ετών.

Η ηθοποιός Gena Rowlands, που έγινε ευρέως γνωστή για την πετυχημένη ταινία «The Notebook» και ήταν υποψήφια για Όσκαρ για τις ταινίες A Woman Under the Influence του 1974 και Gloria του 1980, πέθανε στο σπίτι της στο Indian Wells της Καλιφόρνια.

Δεν δόθηκε αιτία θανάτου, αλλά σύμφωνα με δημοσιεύματα έπασχε από Αλτσχάιμερ.

Σταμάτησε την υποκριτική το 2015, αφού είχε κερδίσει τέσσερα Emmy, δύο Χρυσές Σφαίρες και είχε κερδίσει δύο υποψηφιότητες για Όσκαρ, σύμφωνα με το Deadline.

Τόσο για το A Woman Under the Influence όσο και το Gloria ήταν συνεργασίες με τον πρώην σύζυγό της, John Cassavetes.

Τα Emmy της ήταν για τις ταινίες The Betty Ford Story, Face of a Stranger, Hysterical Blindness και The Incredible Mrs Ritchie.

Γεννημένη στο Ουισκόνσιν, μετακόμισε στη Νέα Υόρκη και πρωταγωνίστησε στο ντεμπούτο της στο Μπρόντγουεϊ στο έργο The Seven Year Itch.

Το 1956 πρωταγωνίστησε στην παράσταση Middle of the Night του Μπρόντγουεϊ.

Το 2015 της απονεμήθηκε τιμητικό βραβείο Όσκαρ για τη μακρά καριέρα της ως ηθοποιός. «Δουλεύοντας τόσο πολύ καιρό; Δεν πίστευα καν ότι θα ζούσα τόσο πολύ», δήλωσε πρόσφατα στο Variety.

Πρωταγωνίστησε επίσης στις ταινίες Faces, Opening Night, Unhook the Stars, Yellow and Broken English, Hope Floats, Tempest, The Brink’s Job, Tony Rome και The Neon Bible.

Την ταινία The Notebook σκηνοθέτησε το 2004 ο γιος της Nick Cassavetes, ο οποίος μίλησε πρόσφατα στο Entertainment Weekly για το πώς η μητέρα του έπαιξε έναν χαρακτήρα που έπασχε από άνοια.

«Περάσαμε πολύ χρόνο μιλώντας για τη νόσο Αλτσχάιμερ και θέλοντας να είμαστε αυθεντικοί με αυτήν, και τώρα, τα τελευταία πέντε χρόνια, έχει Αλτσχάιμερ», είπε.

«Είναι σε πλήρη άνοια. Και είναι τόσο τρελό – το ζήσαμε, το έπαιξε, και τώρα είναι πάνω μας».