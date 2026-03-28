Πέθανε ο ηθοποιός του «Top Gun» Τζέιμς Τόλκαν σε ηλικία 94 ετών

Την τελευταία του πνοή άφησε ο ηθοποιός Τζέιμς Τόλκαν (James Tolkan), γνωστός από το «Top Gun», σε ηλικία 94 ετών, στις 26 Μαρτίου 2026, στο Saranac Lake, με την είδηση του θανάτου του να γίνεται γνωστή λίγες ημέρες αργότερα.

Ο αγαπημένος ηθοποιός έγινε ευρύτερα γνωστός μέσα από τον ρόλο του αυστηρού διευθυντή Στρίκλαντ στη σειρά ταινιών «Back to the Future», αλλά και ως Τομ «Stinger» Τζάρντιαν στο «Top Gun».



Πολλοί συνάδελφοί του τον αποχαιρέτησαν με συγκίνηση, τονίζοντας πως, σε αντίθεση με τους αυστηρούς χαρακτήρες που υποδυόταν, στην πραγματικότητα ήταν ιδιαίτερα ζεστός και προσιτός άνθρωπος. Όπως ανέφεραν, δεν αρνιόταν ποτέ φωτογραφίες με θαυμαστές και συχνά αναπαριστούσε με χιούμορ τον ρόλο του, αποκαλώντας τους «τεμπέληδες», όπως έκανε και στις ταινίες.

Ο ρόλος του στο «Back to the Future» τον καθιέρωσε ως έναν από τους πιο χαρακτηριστικούς «σκληρούς» χαρακτήρες της εποχής, με έντονο όμως κωμικό στοιχείο. Επανεμφανίστηκε και στις συνέχειες της ταινίας, ενσαρκώνοντας ακόμη και πρόγονο του ίδιου χαρακτήρα.

Στη συνέχεια, ξεχώρισε και στο «Top Gun» δίπλα στον Τομ Κρουζ, ενώ παρέμεινε ενεργός στον χώρο της υποκριτικής μέχρι και το 2011, αφήνοντας πίσω του μια μακρά και αξιόλογη πορεία.

Η πορεία του είχε ξεκινήσει από το θέατρο, ενώ σπούδασε υποκριτική δίπλα σε σπουδαίους δασκάλους όπως η Stella Adler και ο Lee Strasberg. Συνεργάστηκε με σημαντικούς δημιουργούς, ανάμεσά τους και ο Sidney Lumet, συμμετέχοντας σε ταινίες όπως το «Serpico» με τον Al Pacino.

Ποιος ήταν ο Τζέιμς Τόλκαν

Γεννημένος στις 20 Ιουνίου 1931 στο Κάλουμετ του Μίσιγκαν, υπηρέτησε στον Πόλεμο της Κορέας (1950-1953) ως μέλος του Πολεμικού Ναυτικού των Ηνωμένων Πολιτειών.

Στην πολυετή καριέρα του συμμετείχε σε σημαντικές παραγωγές, όπως το «Έρωτας και Θάνατος» του Γούντι Άλεν και το «Ντικ Τρέισι» του Γουόρεν Μπίτι, καθώς και το «Σέρπικο» του Σίντνεϊ Λουμέτ. Με καριέρα στον κινηματογράφο άνω των 5 δεκαετιών, έκανε και ένα πέρασμα από την ταινία «Masters of the Universe» (σ.σ. την κινηματογραφική μεταφορά του σύμπαντος κινουμένων σχεδίων He-Man).

Με χαρακτηριστική αυστηρότητα και έντονη σκηνική παρουσία, ο Τζέιμς Τόλκαν άφησε το δικό του αποτύπωμα στον κινηματογράφο, ενσαρκώνοντας μεταξύ άλλων ρόλους, που είχαν να κάνουν με την εξουσία.