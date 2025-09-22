Πέθανε ο ηθοποιός Βαγγέλης Ζερβόπουλος – Το συγκινητικό αντίο από τον Σπύρο Μπιμπίλα

Ο ηθοποιός Βαγγέλης Ζερβόπουός πέθανε σε ηλικία 74 ετών, σκορπίζοντας θλίψη σε συγγενείς, φίλους και συνεργάτες του στον καλλιτεχνικό χώρο, με τον Σπύρο Μπιμπίλα να τον αποχαιρετά με ξεχωριστό τρόπο.

Τη δυσάρεστη είδηση του θανάτου του ηθοποιού γνωστοποίησε ο Σπύρος Μπιμπίλας μέσω ανάρτησής του, εκφράζοντας τη συγκίνησή του και αποχαιρετώντας τον με ένα συγκινητικό μήνυμα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η κηδεία του Βαγγέλη Ζερβόπουλου θα τελεστεί την Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου, στις 15:00, στο Γ’ Κοιμητήριο Αθηνών στη Νίκαια.

Η ανάρτηση του Σπύρου Μπιμπίλα

«Αντίο αγαπημένε μας Βαγγέλη! Ο καλός μας συνάδελφος Βαγγέλης Ζερβόπουλος έφυγε χθες από τη ζωή, ένας σεμνός ηθοποιός του θεάτρου και του κινηματογράφου. Ένα πάντα χαμογελαστό παιδί και παιδί ήταν ως τα 74 του χρόνια… Καλό ταξίδι αγαπημένε μας φίλε, θα σε αποχαιρετήσουμε από Γ’ κοιμητήριο Αθήνας στην Νίκαια αύριο Τρίτη στις 3 το μεσημέρι»,