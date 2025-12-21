Πέτρος Κωστόπουλος για Γιώργο Μαζωνάκη: Πριν από 4 χρόνια θα ήταν στην πυρά, τώρα δεν έγινε «cancel»

Ο Πέτρος Κωστόπουλος τοποθετήθηκε εκ νέου το πρωί της Κυριακής (21-12-2025) στην πολυσυζητημένη υπόθεση και ανέφερε πως ο Γιώργος Μαζωνάκης καλείται να διαχειριστεί την καταγγελία που έγινε σε βάρος του, σε μια εποχή που έχει αλλάξει η αντιμετώπιση τέτοιων καταγγελιών, σε σχέση με τα όσα συνέβαιναν 4 χρόνια νωρίτερα. Ο παρουσιαστής και πρώην εκδότης υπογράμμισε με νόημα, πως πολλές φορές ένας άνθρωπος καταστρέφεται χωρίς λόγο, από το κλίμα που δημιουργείται.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης έχει αποφύγει να τοποθετηθεί αναλυτικά και αφήνει την πρωτοβουλία των κινήσεων στον δικηγόρο του. Ο Πέτρος Κωστόπουλος στάθηκε στη διαφορά της «στιγμής» λέγοντας χαρακτηριστικά: «Πριν από τέσσερα χρόνια θα ήταν στην πυρά».

Μάλιστα, συνέχισε στο ίδιο μήκος κύματος κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Πρωινό Σαββατοκύριακο» στον ΑΝΤ1, περιγράφοντας τι υποθέτει πως θα είχε συμβεί, αν η ίδια υπόθεση είχε ξεσπάσει παλαιότερα: «Αν πριν τέσσερα χρόνια γινόταν καταγγελία, ο Μαζωνάκης δεν θα μπορούσε να βγει στον δρόμο.

Θα τον είχαν κόψει από το μαγαζί και το “The Voice”. Τώρα υπάρχει μια εξέλιξη σε αυτή τη νοοτροπία και δεν έγινε cancel. Από ότι ξέρω και από ότι μου λένε οι δικηγόροι, στην Ευελπίδων πηγαίνουν 500 ψευδείς καταγγελίες. Είναι πιο υγιής διαδικασία τώρα» ανέφερε ο Πέτρος Κωστόπουλος.

Στη συζήτηση ακούστηκε και η τοποθέτηση της Αφροδίτης Γραμμέλη, η οποία έδωσε έμφαση στη στάση αναμονής, αλλά και στον τρόπο που αντιμετωπίζεται επικοινωνιακά η υπόθεση: «Καλά έκανε ο ΣΚΑΪ και δεν τον έκοψε. Καλά κάνει και ο Γιώργος που ακούει και καθοδηγείται από τους δικηγόρους του. Δεν μιλάει, δεν έχει πέσει στην παγίδα να μιλήσει ανοιχτά είτε από την τηλεόραση είτε από το μαγαζί. Κρατάει μια ψύχραιμη στάση».

Ο Πέτρος Κωστόπουλος επανήλθε στη συνέχεια λέγοντας: «Ο Γιώργος Καπουτζίδης τον πήρε και αγκαλιά. Έχει μια συγκεκριμένη άποψη και τη σέβομαι. Πριν από 4 χρόνια θα ήταν στην πυρά (σ.σ. Μαζωνάκης). Καταστρέφεται ένας άνθρωπος πολλές φορές χωρίς λόγο. Μας είχαν κουράσει πάρα πολύ γιατί όταν βγαίνει μια απόφαση και συμφέρει μια ομάδα ανθρώπων όλα καλά, και όταν δεν συμφέρει άλλους η δικαιοσύνη είναι πατριαρχική».

Υπενθυμίζεται πως η αντιπαράθεση του τραγουδιστή με τον επιχειρηματία – ιδιοκτήτη νυχτερινού κέντρου μαίνεται τις τελευταίες μέρες. Ο επιχειρηματίας υποστηρίζει πως ο καλλιτέχνης του οφείλει ένα ποσό κοντά στα 200.000 ευρώ. Κάτι που ο καλλιτέχνης δεν δέχεται.

Όπως είπε ο Χαράλαμπος Λυκούδης, που εκπροσωπεί τον Γιώργο Μαζωνάκη, η μόνη οφειλή που αναγνωρίζει ο πελάτης του, είναι «τα έξοδα περπτέρου» επειδή όπως είπε κάποιες φορές, ο επιχειρηματίας του είχε αγοράσει τσιγάρα.