Πέτρος Κωστόπουλος: Με τον Αντώνη Λυμπέρη ήμασταν φίλοι αλλά λόγω τρίτων παραγόντων μπαίναμε στην κόντρα

Μία προσωπική αποκάλυψη έκανε ο Πέτρος Κωστόπουλος, αναφέροντας ότι με τον μεγάλο του «αντίπαλο» στον χώρο των media τις προηγούμενες δεκαετίες, τον Αντώνη Λυμπέρη, ήταν δύο πολύ καλοί φίλοι και έκαναν παρέα.

Ο πρώην εκδότης ανέφερε την Κυριακή (22.03.2026) στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο παρέα» ότι με τον Αντώνη Λυμπέρη ήταν φίλοι από το ξεκίνημα της καριέρας τους και μάλιστα έκαναν παρέα και αργότερα με τις γυναίκες και τα παιδιά τους. Μάλιστα, ο Πέτρος Κωστόπουλος και ο Αντώνης Λυμπέρης είχαν κάνει μαζί και κοινές οικογενειακές διακοπές.

«Με τον Αντώνη Λυμπέρη ήμασταν φίλοι από παλιά, πριν γνωρίσει την Έλενα. Κάναμε και παρέα παρότι ήμασταν αντίπαλοι. Αλλά και όταν παντρεύτηκε την Έλενα, κι εγώ είχα παντρευτεί τότε επίσης, πάλι κάναμε παρέα. Πολλές φορές είχαμε πάει και ταξίδια. Αλλά ενδιάμεσα συνέβαιναν διάφορα…», αποκάλυψε αρχικά ο Πέτρος Κωστόπουλος.

«Είχαμε μια σχέση… και το 2004 κάναμε παρέα, μάλιστα είχαμε κάνει και μια δουλειά μαζί, αλλά πέραν τούτου θέλω να πω ότι ήταν μια φιλία η οποία αναγκαστικά λόγω συνθηκών ή λόγω τρίτων παραγόντων, όχι εμού και του Αντώνη θα έλεγα, γενικά, καμιά φορά, μπαίναμε στην κόντρα, ας πούμε, γιατί ήταν τα δυο μεγαλύτερα συγκροτήματα περιοδικών που υπήρχαν στην Ελλάδα. Αλλά από ‘κει και πέρα, εγώ με τον Αντώνη δεν είχαμε έτσι “πλακωθεί” που λένε. Πιο πολύ ήταν επαγγελματικό, γι’ αυτό κιόλας εγώ θέλοντας να τιμήσω και τον Αντώνη πήγα και στην κηδεία, γιατί πολλές φορές αισθάνθηκα πάρα πολύ κοντά του», δήλωσε ακόμα.

Παράλληλα, ο Πέτρος Κωστόπουλος υπογράμμισε ότι ο Αντώνης Λυμπέρης ήταν ένας άφραγκος νέος από τη Γερμανία που έχτισε μόνος μία «αυτοκρατορία» στον χώρο των media.

«Ο Αντώνης ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος έφτιαξε από το πουθενά, γύρναγε με ένα βανάκι και πούλαγε κάτι περιοδικά για το σερφ… Το παιδί ήταν άφραγκο από τη Γερμανία, ήταν φωτογράφος. Από το σερφ και σιγά – σιγά έβγαλε το περιοδικό Σερφ που το μοίραζε μόνος του, μετά έκανε κάτι άλλο, μετά έκανε κάτι άλλο, μετά έκανε το Status και μετά μπήκε στα μεγάλα κανάλια. Πράγμα που συνέβη και με μας δηλαδή», είπε.

«Του βγάζω καπέλο γιατί ξεκίνησε από το πουθενά και έφτασε να έχει μια μεγάλη αυτοκρατορία περιοδικών και ραδιόφωνων είχε αυτός, πράγμα το οποίο δεν μπορούσα να μην εκτιμήσω. Δηλαδή όσο και να είσαι κόντρα με έναν άνθρωπο ή να πεις ότι “α, Καραβάτου έλα εσύ εδώ να φωτογραφηθείς σε εμάς, όχι μην πας εκεί, μην κάνεις αυτά”, κατάλαβες τι θέλω να πω, “όχι εσύ εδώ, γιατί άμα δεν μπεις εδώ θα γίνει το εκεί”», πρόσθεσε.

«Θέλω να σου πω ότι κάναμε και παρέα ενδιάμεσα. Έχουμε πάει, διακοπές με τα παιδιά και με την Έλενα και με τον Αντώνη. Εγώ εκτιμώ ότι η Έλενα αυτή τη στιγμή που έχει περάσει ένας χρόνος και από τότε που πέθανε ο Αντώνης, τον επαναφέρει κάθε μέρα και κάθε μέρα και κάθε μέρα στη ζωή της, είτε μέσα από Instagram, είτε μέσα από γραπτά, είτε μέσα από οτιδήποτε άλλο. Πράγμα το οποίο επίσης εκτιμώ…», τόνισε ακόμα ο Πέτρος Κωστόπουλος.

«Και by the way η Έλενα (σ.σ. Λυμπέρη) συνεχίζει στα περιοδικά και δουλεύει και βγάζει και ξαναπήρε το Hello και με γεια της με χαρά της», είπε ακόμα ο Πέτρος Κωστόπουλος.