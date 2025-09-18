Πέτρος Κουσουλός: «Ο Γιώργος Μαζωνάκης άρχισε να κατηγορεί την οικογένειά του ότι είναι μέλη εγκληματικής οργάνωσης»

Ο Πέτρος Κουσουλός επανέλαβε πως ο Γιώργος Μαζωνάκης χρειάζεται βοήθεια και τόνισε πως αυτή τη στιγμή είναι ολομόναχος. Ο παρουσιαστής που βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Το Πρωινό» στον ΑΝΤ1, μετέφερε το δικό του ρεπορτάζ, από τη συνάντηση που είχε ο τραγουδιστής με μέλη της οικογένειάς του, πριν τον εγκλεισμό του στο Δρομοκαΐτειο.

Ο Πέτρος Κουσουλός μεταφέρει τους ισχυρισμούς της οικογένειας του τραγουδιστή, αφού όπως ανέφερε, άντλησε πληροφορίες μετά από συνάντηση που είχε προ ημερών με τον πατέρα του Γιώργου Μαζωνάκη.

«Το λέω ευθέως και υπάρχουν συγκεκριμένα στοιχεία που έχουν συμβεί. Απεχθάνομαι την μυθοπλασία και αγαπώ την πραγματικότητα. Καμία υπογραφή κανενός συγγενούς δεν μπορεί να κλείσει έναν άνθρωπο στο ψυχιατρείο. Ο εισαγγελέας έθεσε δύο κρατικούς ψυχιάτρους που διέγνωσαν συγκεκριμένα πράγματα. Να δούμε τι έχει μεσολαβήσει και τον άφησαν ελεύθερο. Αν έλαβε την σωστή αγωγή ή δεν την έλαβε γιατί είναι γνωστό πρόσωπο και τι μεσολάβησε στο ενδιάμεσο. Αν νοσηλεύτηκε πραγματικά στο Δρομοκαΐτειο από την πρώτη μέρα ή γυρνούσε για να κοιμηθεί. Εδώ είναι το σκάνδαλο!», ξεκίνησε να λέει ο Πέτρος Κουσουλός.

«Είμαι ο πρώτος που είπα ότι όποιος αγαπάει πραγματικά τον Μαζωνάκη πρέπει να τον βοηθήσει. Στις 4 Αυγούστου πραγματοποιείται μια συνάντηση στο σπίτι του Μαζωνάκη. Παρών ήταν ο πατέρας του, που έχει έρθει στο γραφείο μου και έκλαιγε. Ήταν η αδελφή του Μαρία, η Κλειώ και έρχεται και η Βάσω. Η συνάντηση διήρκησε μία ώρα.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης άρχισε να κατηγορεί την οικογένειά του ότι είναι μέλη εγκληματικής οργάνωσης και διακινούν ναρκωτικά» είπε χαρακτηριστικά ο Πέτρος Κουσουλός. «Ενδιαφέρομαι για το καλό του Μαζωνάκη, δεν ενδιαφέρομαι για την οικογένεια. Χρειάζεται βοήθεια, είναι μόνος του! Ο εισαγγελέας έχει δύο μαρτυρίες. Της Κλειούς και της Μαρίας, αποφάσισαν μετά από εκείνη την συνάντηση και είπαν ότι πρέπει να κάνουν κάτι να βοηθήσουν τον άνθρωπό τους».

Στο τέλος συμπλήρωσε: «Ο Μερκουλίδης δεν μου σηκώνει πλέον το τηλέφωνο, τον ρώτησα όταν τον είχα καλεσμένο στην εκπομπή για το αν πραγματοποιήθηκε αυτή η συνάντηση, μου είπε ναι και τον ρώτησα αν ήξερε τι συνέβη σε αυτή τη συνάντηση. Μου είπε ότι δε γνώριζε».

Ο Γιώργος Μαζωνάκης κατέθεσε μήνυση για ψευδή κατάθεση και συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς στις καταθέσεις συγγενών του περιγράφεται ότι είναι ψυχικά άρρωστος και επικίνδυνος για τον εαυτό του αλλά και για τρίτους. Επίσης μηνύει ως ηθική αυτουργό την αδελφή του Βάσω, με την οποία βρίσκεται σε δικαστική διένεξη για οικονομικής φύσεως αδικήματα και ως φυσικούς αυτουργούς την άλλη του αδελφή, Μαρία, τους γονείς του και μια φίλη τους.