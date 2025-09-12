Ελλάδα

Ο Γιώργος Μαζωνάκης κατέθεσε μήνυση εναντίον της οικογένειάς του – Φωτογραφίες από τα δικαστήρια

Ο τραγουδιστής έφτασε χαμογελαστός και ευδιάθετος στην Ευελπίδων
Γιώργος Μαζωνάκης
Ο Γιώργος Μαζωνάκης έξω από τα δικαστήρια / NDP PHOTO

Νωρίς το μεσημέρι της Παρασκευής (12.09.2025) ο Γιώργος Μαζωνάκης κατέφθασε στα δικαστήρια προκειμένου να καταθέσει μήνυση εναντίων των φυσικών αυτουργών για τον παράνομο εγκλεισμό του στο Δρομοκαΐτειο.

Την εξέλιξη αυτή είχε αποκαλύψει και λίγο νωρίτερα ο δικηγόρος του τραγουδιστή Γιώργος Μερκουλίδης, μιλώντας στην εκπομπή της Κατερίνα Καραβάτου, τονίζοντας ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης είναι στεναχωρημένος, πικραμένος, αγανακτισμένος. 

Παρόλα αυτά ο γνωστός καλλιτέχνης εμφανίστηκε στην Ευελπίδων χαμογελαστός, χαιρέτησε τους δημοσιογράφος και τους φωτογράφους που ήταν εκεί και παραχώρησε μία δήλωση, υπογραμμίζοντας ότι ο λόγος που βρέθηκε εκεί ήταν για να καταθέσει μήνυση για την υπόθεση εγκλεισμού του στο Δρομοκαΐτειο, παραμονή της Παναγίας. 

Γιώργος Μαζωνάκης
Ο Γιώργος Μαζωνάκης ζητά δικαίωση για τον εγκλεισμό του στο ψυχιατρείο / NDP PHOTO
Γιώργος Μαζωνάκης
Ο Γιώργος Μαζωνάκης παραχώρησε δήλωση έξω από την Ευελπίδων / NDP PHOTO
Γιώργος Μαζωνάκης
Ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν χαμογελαστός και ευδιάθετος / NDP PHOTO

«Ήρθα να καταθέσω μήνυση για την υπόθεση εγκλεισμού μου στο Δρομοκαΐτειο, παραμονή της Παναγίας παρακαλώ. Αυτός είναι ένας λόγος. Και ο δεύτερος είναι ότι θα ασχοληθώ με την ακούσια νοσηλεία που είναι κάτι που δεν εφαρμόζεται στην Ελλάδα σωστά και πάρα πολύς κόσμος έχει αναφερθεί σε εμένα μήπως μπορώ να βοηθήσω την κατάσταση το να μην κλείνουν ανθρώπους χωρίς λόγο και χωρίς τη θέλησή τους», δήλωσε έξω από τα δικαστήρια ο τραγουδιστής.

«Σήμερα θα μεταβούμε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών προκειμένου να υποβάλλουμε μήνυση εναντίον των φυσικών αυτουργών για τον παράνομο εγκλεισμό του στο Δρομοκαΐτειο. Είναι τα μέλη της οικογένειάς του και μια φίλη της οικογένειας. Είναι όλα τα μέλη της οικογένειάς του, γονείς και τα αδέλφια», είχε αναφέρει νωρίτερα ο Γιώργος Μερκουλίδης.

«Δε θα στραφούμε εναντίον των γιατρών, παρόλο που έχουν συμβεί διάφορα θέματα. Η μήνυση που κατατίθεται σήμερα έχει να κάνει με ψευδή κατάθεση και συκοφαντική διαφήμιση», πρόσθεσε ο δικηγόρος, τονίζοντας ότι ζητούν την τιμωρία των ανθρώπων που έκαναν αυτές τις παράνομες πράξεις και υπογραμμίζοντας ότι θα ακολουθήσουν και άλλες μηνύσεις και αγωγές.

«Είναι τραγικό, είναι το χειρότερο πράγμα που μπορεί να συμβεί σε άνθρωπο. Ο Γιώργος βρίσκεται σε πάρα πολύ δύσκολη θέση», τόνισε για το ζήτημα που έχει προκύψει στη ζωή του τραγουδιστή με τον ακούσιο εγκλεισμό του στο Δρομοκαΐτειο.

