Lifestyle

Pink Floyd: Κατέρριψαν ιστορικό ρεκόρ των Beatles με το «Wish you were here» και ο Ντέιβιντ Γκίλμορ το γιορτάζει

«Υψώνω το ποτήρι για την υπέροχη είδηση ότι το Wish You Were Here είναι το χριστουγεννιάτικο άλμπουμ Νο. 1 του Ηνωμένου Βασιλείου» είπε ο κιθαρίστας
Ο Ντέιβιντ Γκίλμουρ των Pink Floyd
Ο Ντέιβιντ Γκίλμουρ των Pink Floyd / AP Photo / Gregorio Borgia / File

Ξεπέρασαν τους Beatles με την κατάκτηση της θέσης Νο. 1 στο chart των άλμπουμ των Χριστουγέννων στο Ηνωμένο Βασίλειο οι Pink Floyd με το «Wish You Were Here».

Όχι μόνο να είναι το φετινό Νο. 1 την εβδομάδα των Χριστουγέννων, αλλά οι Pink Floyd καταρρίπτουν και ένα ρεκόρ που κατείχαν οι Beatles.

Το κλασικό άλμπουμ επανεκδόθηκε σε νέες ψηφιακές και φυσικές εκδόσεις για την 50η επέτειό του και στις 19 Δεκεμβρίου ανακοινώθηκε ότι βρέθηκε στην κορυφή του Official Albums Chart για τα Χριστούγεννα.

«Υψώνω το ποτήρι για την υπέροχη είδηση ότι το Wish You Were Here είναι το χριστουγεννιάτικο άλμπουμ Νο. 1 του Ηνωμένου Βασιλείου» έγραψε ο κιθαρίστας-τραγουδιστής των Pink Floyd, Ντέιβιντ Γκίλμορ, στους λογαριασμούς του στα social media.

 

Το άλμπουμ έφτασε στην κορυφή των charts στην αρχική του κυκλοφορία το 1975 και η επιτυχία του σημαίνει ότι οι Pink Floyd είναι πλέον το συγκρότημα με το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα μεταξύ του πρώτου και του τελευταίου άλμπουμ τους που έφτασαν στο Νο. 1, (2.620 εβδομάδων ή πάνω από 50 χρόνων).

Οι Beatles με το «Abbey Road» είχαν προηγουμένως το ρεκόρ κατακτώντας το No. 1 το 1969 και ξανά το 2019.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Lifestyle
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
341
243
138
118
114
Lifestyle: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo