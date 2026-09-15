Lifestyle

Ανθή Βούλγαρη: «Αμφέβαλλα τελικά για το αν ήταν νόμιμες ή παράνομες κάποιες θεραπείες»

Η δημοσιογράφος μίλησε για τη δική της εμπειρία σε κλινική παρόμοια με αυτή που πήγε ο Γιώργος Μαζωνάκης
Η Ανθή Βούλγαρη
Η Ανθή Βούλγαρη / (ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΝΗΣ//EUROKINISSI)
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Με αφορμή τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη στο ιατρείο στο Κολωνάκι, η Ανθή Βούλγαρη αποκάλυψε το πρωί της Τρίτης (15.09.2026) ότι στο παρελθόν είχε επισκεφτεί μια κλινική στα νότια προάστια και αμφέβαλλε τελικά για το αν ήταν νόμιμες ή παράνομες κάποιες θεραπείες που της είχαν προτείνει.

Η Ανθή Βούλγαρη κατά τη διάρκεια της συζήτησης με τον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, ανέφερε για την επίσκεψή της στο ιατρείο και η πρόταση που της έκαναν. «Επειδή έτυχε να πάω κι εγώ σε αυτήν την κλινική, να τα πούμε όλα εδώ πέρα… Επειδή είναι μέσα μια δερματολόγος που πήγαινε χρόνια τέλος πάντων…

Μου έκαναν περιήγηση στην κλινική, μου πρότειναν να κάνω εκεί μια θεραπεία με ενδοφλέβιες βιταμίνες. Ακούω λοιπόν την επιστημονική κοινότητα να λέει ότι αυτό δεν γίνεται αν δεν υπάρχουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις γιατί μπορεί να σου προκαλέσει μια αλλεργία. Εσείς είστε σίγουρος ότι σε αυτή την κλινική ό,τι συμβαίνει, συμβαίνει με το ιατρικό πρωτόκολλο;», είπε μεταξύ άλλων η Ανθή Βούλγαρη.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης απάντησε πως η συγκεκριμένη μονάδα έχει ελεγχθεί, εκφράζοντας την εμπιστοσύνη του στους ανθρώπους που εργάζονται σε αυτή. «Είναι ελεγμένη και πάρα πολύ σοβαρή, με σοβαρούς ανθρώπους», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η παρουσιάστρια δεν υποστήριξε ότι η θεραπεία που της προτάθηκε ήταν παράνομη, αλλά έθεσε δημόσια το ερώτημα κατά πόσο τηρούνται οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις και τα απαραίτητα ιατρικά πρωτόκολλα για αντίστοιχες θεραπείες.

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