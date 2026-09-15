Γιώργος Μαζωνάκης: Το άλμπουμ της ζωής ενός μεγάλου σταρ που έφυγε νωρίς, μέσα από τα μάτια του

Ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν «γέννημα θρέμμα δυτικής Αττικής», με καταγωγή από τη Σητεία της Κρήτης και όνειρα για μία λαμπρή καριέρα στο τραγούδι. Εργάστηκε σκληρά από μικρό παιδί και είδε σιγά – σιγά όλες τους φιλοδοξίες να γίνονται πραγματικά. Έζησε μια συναρπαστική ζωή, απολαμβάνοντας κάθε στιγμή, ωστόσο το νήμα αυτής κόπηκε νωρίς, αναπάντεχα και άδικα μόλις στα 54 χρόνια του.

Ο τελευταίος χρόνος ήταν βασανιστικός, αλλά ο Γιώργος Μαζωνάκης κοιτούσε μπροστά και έκανε σχέδια και όνειρα για το μέλλον, παρόλο που μετρούσε μεγάλες απώλειες από το πλευρό του. Κατά τη διάρκεια της καριέρας του ήταν πάντα κοντά στον κόσμο που τον λάτρευε.

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Αυτός ο κόσμος ήταν δίπλα του μέχρι τέλους και αποχαιρέτησε τον Γιώργο Μαζωνάκη τη Δευτέρα στην κηδεία του. Εκείνος μοιραζόταν συχνά με τους διαδικτυακούς του φίλους στιγμές της ζωής του.

Πάμε να «ξεφυλλίσουμε» το φωτογραφικό άλμπουμ της ζωής του μέσα από τα μάτια του Γιώργου Μαζωνάκη…

Ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν ένας αληθινός σταρ, από το στιλ ως η στάση ζωής του μαρτυρούσαν ότι η τέχνη «κυλούσε» στο αίμα του. Ο θάνατός του έχει προκαλέσει σοκ και πόνο. Ο αγαπημένος καλλιτέχνης βρισκόταν σε ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι. Μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Ελπίς», όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του στις 17:30 της Τετάρτης (09.09.2026).

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«Αγρότης μόνος ψάχνει…», είχε γράψει ως λεζάντα ο Γιώργος Μαζωνάκης στην ανάρτηση που είχε κάνει την ώρα που κλάδευε.

«Γεώργιος, Γιώργος, Γιώργης,George, Γόγος … Πάντα θα μας κυνηγάμε για να βρεθούμε…», είχε γράψει σε μία άλλη ανάρτηση που είχε κάνει και πόζαρε δίπλα στον… εαυτό του.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν και λάτρης της μαγειρικής και συχνά έμπαινε στην κουζίνα του σπιτιού του για να δημιουργήσει…

Ο Γιώργος Μαζωνάκης γεννήθηκε στις 4 Μαρτίου του 1972 και φέτος είχε ανεβάσει ένα μήνυμα μία ημέρα μετά τα γενέθλιά του για να ευχαριστήσει τους θαυμαστές του.

«Δεύτερη ζωή δεν έχει… Ευχαριστώ για τις ευχές… Ξημερώνει Πέμπτη έχω κλείσει να πάω Μαζωνάκη Πέρνα…», είχε γράψει τότε στη λεζάντα της ανάρτησης που είχε κάνει.

Στα τέλη του Δεκέμβρη του 2025 ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε μοιραστεί ένα συγκινητικό βίντεο για να ευχαριστήσει τους θαυμαστές του για την αγάπη και τη στήριξή τους τον τελευταίο χρόνο, τον οποίο χαρακτήρισε «χρόνο δοκιμασίας από τον Θεό».

Ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν πολύ αγαπητός στο ευρύ κοινό τόσο για τα τραγούδια του όσο και για τη στάση της ζωής του.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης λάτρευε το τραγούδι και είχε στο βιογραφικό του πολλές μεγάλες επιτυχίες.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης εκτός από ταλέντο στο τραγούδι ήταν και ένας καλόψυχος άνθρωπος με πολύ χιούμορ.

«Είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης και γεννήθηκα πάνω από πέντε 5 κιλά, χωρίς λαιμό… Καλημέρα σας, μας», είχε γράψει σε ανάρτησή του, δημοσιεύοντας ένα βίντεο που τραγουδάει, έχοντας στο πλάι του τον Γιώργο Σαμπάνη.

Επίσης, ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε ξεχωριστό στιλ και του άρεσε να ντύνεται εκκεντρικά και μοναδικά. Είχε μια μεγάλη γκαρνταρόμπα με ρούχα κάθε είδους.

Τα τελευταία δύο χρόνια το κοινό τον απολάμβανε και στον ρόλο του κριτή στο μουσικό talent show «The Voice», μάλιστα είχε συμφωνήσει να βρίσκεται και στον νέο κύκλο, που θα ξεκινούσε γυρίσματα σε λίγες μέρες.

Η Αρίθα ήταν το «παιδί» του, όπως χαρακτήριζε τη σκυλίτσα του που είχε στο πλάι του τα τελευταία χρόνια, αλλά την έχασε πριν από λίγους μήνες…

Στον Γιώργο Μαζωνάκη άρεσε να περνάει χρόνο στο σπίτι του και συχνά μοιραζόταν πόζες από κάποιες αγαπημένες του γωνιές στο Instagram.

Mία από τις μεγάλες του αγάπες ήταν η θάλασσα. Μάλιστα, ήταν δεινός κολυμβητής και απολάμβανε τα νερά της χειμώνα – καλοκαίρι.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν λάτρης των αλλαγών και συχνά πειραματιζόταν με τα μαλλιά του, όπως όταν τα είχε βάψει ξανθά ή πράσινα.

Στην προσωπική του ζωή ήταν ένας απλός άνθρωπος και του άρεσε να απολαμβάνει κάθε στιγμή.

«Ήμουν, ουσιαστικά, το όνομα της οικογένειας και τη βοηθούσα οικονομικά. Κάθε παιδί θα βοηθήσει την οικογένειά του και το βρίσκω απόλυτα σωστό να το κάνει όταν χρειάζεται. Όπως κι εκείνοι με βοήθησαν στο παρελθόν. Εγώ θεωρώ βοήθεια και μόνο το γεγονός ότι η οικογένειά μου με ακολουθούσε παντού. Με στήριξαν», είχε δηλώσει ο Γιώργος Μαζωνάκης στην τελευταία του τηλεοπτική συνέντευξη.