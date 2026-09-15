Emmy: Ο Μάικλ Τζ. Φοξ συγκίνησε παραλαμβάνοντας το βραβείο του σε αμαξίδιο – Δάκρυσαν Κίντμαν και Φορντ

«Όταν διαγνώστηκα με τη νόσο προσπάθησα να το κρατήσω μυστικό. Φοβόμουν μήπως ο κόσμος γελάσει μαζί μου, μήπως τα χάσω όλα. Αποδεχόμενος το Πάρκινσον δεν σημαίνει ότι παραδόθηκα σε αυτό – σημαίνει ότι θα κάνω τα πάντα για όποιον αντιμετωπίζει το ίδιο πρόβλημα » είπε ο Μάικλ Τζ. Φοξ που εμφανίστηκε στη σκηνή με αναπηρικό αμαξίδιο.

Ο γνωστός ηθοποιός, που δίνει μια μεγάλη μάχη με τη νόσο του Πάρκινσον, έκανε όλο το παραδοσιακό «σπίτι» των Emmy, το Peacock Theater στο Λος Άντζελες, να σηκωθεί όρθιο και να τον αποθεώσει, μέσα σε χειροκροτήματα και δάκρυα.

Η Τζιν Σμαρτ και ο Μάθιου Ρις έγραψαν ιστορία στα 78ά βραβεία Emmy , ενώ οι σειρές Widow’s Bay και The Pitt κυριάρχησαν. Ωστόσο, ίσως η πιο δυνατή στιγμή της βραδιάς, ήταν εκείνη που ο ηθοποιός Μάικλ Τζ. Φοξ ανέβηκε στη σκηνή για να παραλάβει το Bob Hope Humanitarian Award – ένα βραβείο για τη σημαντική προσφορά του στην έρευνα και την ευαισθητοποίηση για τη νόσο του Πάρκινσον.

Ανάμεσα σε εκείνους που δεν κατάφεραν να συγκρατήσουν τα δάκρυά τους ήταν ο συμπρωταγωνιστής του στη σειρά «Shrinking», Χάρισον Φορντ , αλλά και η Νικόλ Κίντμαν .

Ο Μάικλ Τζ. Φοξ, διαγνώστηκε με νόσο του Πάρκινσον σε ηλικία μόλις 29 ετών, το 1991, και μίλησε ανοιχτά για τη δύσκολη πορεία του και αποκάλυψε τον λόγο για τον οποίο κράτησε αρχικά κρυφή την ασθένειά του από το Χόλιγουντ.



Ο ηθοποιός παραδέχθηκε, μάλιστα, ότι είχε αναρωτηθεί αν οι θαυμαστές του θα μπορούσαν να συνεχίσουν να γελούν μαζί του, εάν γνώριζαν ότι ήταν άρρωστος.

Ωστόσο, η στήριξη του κοινού σε όλο τον κόσμο αποτέλεσε για εκείνον σημαντική πηγή δύναμης. «Ήμουν συγκλονισμένος από την υποστήριξη όλων σας. Μου δώσατε τόσο κουράγιο, δεν είχα χάσει αυτό που κάνω. Δεν μπορούσαν να μου το πάρουν. Και αυτό συνέβη επειδή σταθήκατε στο πλευρό μου», ανέφερε.

Ο Φοξ εξήγησε πως με τον καιρό συνειδητοποίησε ότι η αποδοχή της ασθένειας δεν σήμαινε ότι έπρεπε να παραδοθεί σε αυτήν.

«Κατάλαβα ότι το να αποδέχομαι το Πάρκινσον δεν σήμαινε ότι έπρεπε να παραδοθώ σε αυτό. Σήμαινε ότι έπρεπε να κάνω ό,τι μπορούσα για όλους όσοι ζουν με αυτή την ασθένεια», είπε.

Έκτοτε, αφιέρωσε μεγάλο μέρος της ζωής του στην ενημέρωση για τη νόσο του Πάρκινσον και στη συγκέντρωση χρημάτων για την έρευνα. Μέσω του Michael J. Fox Foundation, έχει συμβάλει σημαντικά στη χρηματοδότηση επιστημονικών ερευνών με στόχο την καλύτερη κατανόηση και αντιμετώπιση της νόσου.

«Είμαι περήφανος για την πρόοδο που έχουμε σημειώσει προς όφελος των ασθενών με Πάρκινσον και των οικογενειών τους. Πλησιάζουμε όλο και περισσότερο στην εξάλειψη αυτής της ασθένειας για πάντα», ανέφερε.

Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν και η αναφορά του στην οικογένειά του. Ο ηθοποιός ευχαρίστησε τη σύζυγό του, Τρέισι Πόλαν, με την οποία είναι παντρεμένος εδώ και 38 χρόνια, καθώς και τα τέσσερα παιδιά τους, για «τις θυσίες, την υπομονή και την αγάπη τους».

Λίγο νωρίτερα, ο Φοξ είχε φωτογραφηθεί στο κόκκινο χαλί μαζί με τη σύζυγο και τα παιδιά του, Σαμ, 37 ετών, τα δίδυμα Ακουίνα και Σκάιλερ, 31 ετών, και την Έσμε, 24 ετών.