Παύλος Ντε Γκρες: Δεν έχω πει ποτέ σε κανέναν ότι έχω πολιτικά σχέδια, κρατάω τη θέση μου, είμαι αυτός που είμαι

Ο Παύλος Ντε Γκρες παραχώρησε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Buongiorno» του Mega και μίλησε τόσο για το πρόσφατο ατύχημα του γιου του, Οδυσσέα Ντε Γκρες, όσο και για τις φήμες περί καθόδου του στην πολιτική. Ο 58χρονος δεν θέλησε να επεκταθεί με αφορμή τη σχετική σεναριολογία. Ανέφερε ότι κρατάει τη θέση του, ως αρχηγός της τέως βασιλικής οικογένειας της χώρας και άφησε να εννοηθεί πως δεν θέλει – προς το παρόν τουλάχιστον – να διαδραματίσει ένα νέο ρόλο, από άλλο πόστο.

Προ μηνών, ο Παύλος Ντε Γκρες βρέθηκε στο επίκεντρο όταν άφησε για πρώτη φορά ανοιχτό το ενδεχόμενο να ασχοληθεί ενεργά με την πολιτική. «Πολλά περνούν από το μυαλό μου. Εμένα με ενδιαφέρει η πολιτική πάρα πολύ. Είμαι γεννημένος σε μια οικογένεια που η πολιτική ήταν γύρω μας» είχε αναφέρει στην εκπομπή «Ενώπιος Ενωπίω».

Στις νέες δηλώσεις του, ο Παύλος Ντε Γκρες ανέφερε: Δεν έχω πει ποτέ σε κανέναν ότι έχω πολιτικά σχέδια, κρατάω τη θέση μου, είμαι αυτός που είμαι».

Σε άλλο σημείο ρωτήθηκε για το ατύχημα του γιου του, που είχε σαν αποτέλεσμα να τραυματιστεί στο κεφάλι: «Είναι όλα εντάξει με τον γιο μου. Ευχαριστώ πολύ», είπε ο μεγαλύτερος γιος του εκλιπόντος τέως βασιλιά Κωνσταντίνου και της Άννας Μαρίας.

Όσον αφορά την αναγνώριση του ονόματος της οικογένειας, ο Παύλος Ντε Γκρες σημείωσε: «Εγώ το είχα αναγνωρίσει ήδη, η κυβέρνηση το είχε αναγνωρίσει, το ΣτΕ έκανε κάτι παραπάνω γιατί κάπως ήθελε να το σταματήσει αυτό. Ευτυχώς δεν έγινε και παρέμεινε όπως είναι. Επιτέλους τελείωσαν αυτά και συνεχίζουμε τη ζωή μας».

Παύλος Ντε Γκρες και Μαρί Σαντάλ μετρούν 30 χρόνια γάμου, ενώ έχουν δημιουργήσει μια 7μελή οικογένεια με πέντε παιδιά. Την κόρη τους, Μαρία-Ολυμπία και τους γιους τους, Κωνσταντίνο-Αλέξιο, Αχιλλέα-Ανδρέα, Οδυσσέα-Κίμωνα, Αριστείδη-Σταύρο.

Ο Παύλος Ντε Γκρες συνεχίζει τις επισκέψεις του στην Ελλάδα, οι οποίες αναμένεται να «πυκνώσουν» το επόμενο διάστημα ενόψει καλοκαιριού. Κάθε του δημόσια εμφάνιση και τοποθέτηση, προκαλεί συζητήσεις.