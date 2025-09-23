Πύρρος Δήμας: «Έδωσα τα λεφτά εκεί που έπρεπε, αν αυτό δεν είναι Ολυμπιακό ιδεώδες, τότε τι είναι;»

Θέση πήρε ο Πύρρος Δήμας μετά τον σάλο που ξέσπασε για την απόφασή του να δώσει σε δημοπρασία την δάδα από τους Ολυμπιακούς Αγώνες, με τον ίδιο να μιλά στο «TLIFE» όπου ανέφερε πως τα χρήματα τα έδωσε σε φιλανθρωπική οργάνωση.

Ο Πύρρος Δήμας ο οποίος νωρίτερα φροντίσει να γνωστοποιήσει πως η συμμετοχή του στην εκπομπή του Star αποσκοπούσε στο να δοθούν χρήματα στα παιδικά χωριά SOS, είδε πολλές αντιδράσεις για την επιλογή του, με αρκετούς να σχολιάζουν θετικά και άλλους αρνητικά την πράξη του.

Κάπως έτσι μιλώντας στο «TLIFE» υποστήριξε για μια ακόμη φορά την θέση του τονίζοντας:

«Η απάντησή μου είναι η ανάρτηση που έκανα στα social media, η οποία στην ουσία είναι ότι εφάρμοσα στην πράξη το Ολυμπιακό ιδεώδες για καλό σκοπό. Αν κάποιοι δεν αντιλήφθηκαν τη φιλανθρωπική κίνηση πίσω από τη συμμετοχή μου στην εκπομπή, αυτό είναι πρόβλημά τους.

Έδωσα τα λεφτά εκεί που έπρεπε και είμαι πολύ χαρούμενος. Αν αυτό δεν είναι Ολυμπιακό ιδεώδες, τότε τι είναι;».

Υπενθυμίζεται πως ο Πύρρος Δήμας στην ανάρτησή τoυ στο instagram είχε αναφέρει:

«Νιώθω μεγάλη χαρά που συμμετείχα στην πρώτη εκπομπή του Cash or Trash για τη νέα σεζόν στο Star και είχα την ευκαιρία να προσφέρω την Ολυμπιακή Δάδα των Ολυμπιακών Αγώνων «Λονδίνο 2012» για έναν ξεχωριστό σκοπό.

Τα χρήματα που συγκεντρώθηκαν για τη δάδα θα πάνε στα Παιδικά Χωριά SOS για να βοηθήσουν παιδιά που έχουν ανάγκη, εφαρμόζοντας στην πράξη τις Ολυμπιακές αξίες. Επειδή ο Ολυμπισμός δεν είναι μόνο αθλητισμός, αλλά και αρωγή και προς συνανθρώπους μας που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση».