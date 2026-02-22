Lifestyle

«Ραγίζει» καρδιές η σύντροφος του Έρικ Ντέιν με τις πρώτες φωτογραφίες που δημοσίευσε μετά τον θάνατό του

Στη μία ποζάρουν χαμογελαστοί, ενώ απολαμβάνουν το καλοκαίρι τους
Έρικ Ντέιν
Η Τζανέλ Σέρτκλιφ και ο Έρικ Ντέιν

Η απώλεια του Έρικ Ντέιν σε ηλικία μόλις 52 ετών έχει προκαλέσει πόνο και σοκ στον χώρο της υποκριτικής τέχνης παγκοσμίως. Ο γνωστός ηθοποιός άφησε την τελευταία του πνοή μετά από μία μεγάλη μάχη με τη νόσο ALS.

Η σύντροφός του, Τζανέλ Σέρτκλιφ, δημοσίευσε πριν από μερικές ώρες τρεις φωτογραφίες που συγκίνησαν τους θαυμαστές του ηθοποιού «ραγίζοντας» τους τις καρδιές από συγκίνηση. Η τελευταία αγαπημένη του Έρικ Ντέιν, που θρηνεί τον χαμό του, «θυμήθηκε» κάποιες από τις ευτυχισμένες στιγμές που πέρασαν μαζί. 

Ανάμεσα στις τρεις φωτογραφίες της Τζανέλ Σέρτκλιφ ήταν μία κοινή με τον Έρικ Ντέιν από ένα καλοκαίρι τους, στην οποία πόζαραν αγκαλιασμένοι και αγαπημένοι, ενώ εκείνη τη φιλούσε στοργικά στον ώμο. Σε μία άλλη πόζα, ο ηθοποιός βρίσκεται σε έναν στάβλο δίπλα σε ένα άλογο και στην τελευταία κάνει τατουάζ στο χέρι του και δείχνει να το χαίρεται. 

Έρικ Ντέιν
Η πρώτη φωτογραφία με τον Έρικ Ντέιν, ο οποίος πόζαρε σε έναν στάβλο
Έρικ Ντέιν
Ο Έρικ Ντέιν την ώρα που «χτυπάει» τατουάζ

Σημειώνεται ότι και πολλοί συμπρωταγωνιστές του ηθοποιού από τις δημοφιλείς τηλεοπτικές σειρές «Euphoria» και «Grey’s Anatomy», τον αποχαιρέτησαν μέσα από αναρτήσεις τους στα social media.

