Ράμερ Γουίλις: Η κόρη του Μπρους Γουίλις ξέσπασε σε κλάματα – «Κάποιες μέρες το να είσαι μόνη μητέρα είναι δύσκολο»

Σε κλάματα ξέσπασε η Ράμερ Γουίλις, κόρη του Μπρους Γουίλις και της Ντέμι Μουρ, μιλώντας για τις δυσκολίες της καθημερινότητας σαν μόνη μητέρα.

Η 37χρονη ηθοποιός Ράμερ Γουίλις, κόρη του Μπρους Γουίλις και της Ντέμι Μουρ, η οποία μεγαλώνει τη δίχρονη κόρη της, Λουέτα μετά τον χωρισμό της από τον Ντέρεκ Ρίτσαρντ Τόμας, παραδέχτηκε πως υπάρχουν ημέρες που το βάρος της ευθύνης γίνεται ιδιαίτερα αισθητό, όσο κι αν η μικρή της δεν αποτελεί ποτέ «δύσκολο κομμάτι» της ζωής της.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Ράμερ Γουίλις δημοσίευσε σε story στο Instagram ένα βίντεο όπου φαίνεται δακρυσμένη, να περπατά μέσα στο δάσος και να σκουπίζει τα μάτια της. «Μόλις έριξα ένα καλό κλάμα στο δάσος… κάποιες μέρες το να είσαι μόνη μητέρα είναι δύσκολο. Εκείνη δεν είναι δύσκολη (ποτέ), αλλά κάποιες φορές το να κάνεις τα πάντα μόνη σου μπορεί να γίνει πραγματικά βαρύ».

Η Ράμερ Γουίλις γέννησε την κόρη της, Λουέτα, τον Απρίλιο του 2023, ανακοινώνοντας τότε τη γέννηση με μια ανάρτηση: «Είσαι καθαρή μαγεία. Γεννημένη στο σπίτι… είσαι περισσότερα απ’ ό,τι ονειρευτήκαμε ποτέ».

Ωστόσο, τον Αύγουστο του 2024, λίγο περισσότερο από έναν χρόνο μετά τη γέννηση της μικρής, αποκάλυψε ότι εκείνη και ο πατέρα της μικρής χώρισαν.

Παρά τον χωρισμό, υπογράμμισε πόσο βαθιά ευγνώμων είναι για την κόρη της: «Είναι το καλύτερο πράγμα στη ζωή μου και θα είμαι πάντα ευγνώμων που αυτή η σχέση μου έφερε αυτό το παιδί».