Ιωάννα Τούνη: Δεν έβρισκα τον τέλειο άντρα, οπότε αποφάσισα να τον γεννήσω

Η λατρεία και αδυναμία της Ιωάννας Τούνη για τον γιο της είναι γνωστή.

Το Instagram έλιωσε όταν η Ιωάννα Τούνη μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους μια σειρά από φωτογραφίες με τον γιο της, Πάρη στις Μαλδίβες.

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«POV: επί 30 ολόκληρα χρόνια δεν έβρισκες τον ‘τέλειο άντρα’ οπότε αποφάσισες να τον γεννήσεις #motherandson #maldives», πρόσθεσε στη λεζάντα της η Ιωάννα Τούνη.

Η Ιωάννα Τούνη, με αφορμή τα γενέθλιά της ταξίδεψε με την παρέα της και το παιδί της στις Μαλδίβες.

Σε κάθε φωτογραφία, ο μικρός εμφανίζεται χαμογελαστός στην αγκαλιά της μητέρας του όσο εκείνη τον κοιτάει με αγάπη και θαυμασμό.