Σίσσυ Χρηστίδου για Θοδωρή Μαραντίνη: «Ελπίζω να τηρηθούν αυτά που το δικαστήριο όρισε και να μην έχουμε άλλα θέματα»

Στην εκπομπή Breakfast@star και τον Ηλία Σκουλά μίλησε η Σίσσυ Χρηστίδου, με την παρουσιάστρια να απαντά στις πρόσφατες δηλώσεις του Θοδωρή Μαραντίνη να λύσουν εξωδικαστικά τις νομικές διαφορές που έχουν.

Συγκεκριμένα, η Σίσσυ Χρηστίδου η οποία ξεκίνησε με την νέα της τηλεοπτική σεζόν, υποστήριξε: «Χάρηκα να σου πω την αλήθεια. Κι εγώ από την τηλεόραση τα άκουσα βέβαια, δεν είχα τέτοια εικόνα. Δε θέλω να σχολιάσω γι’ αυτό κάτι άλλο. Μπορώ να σου πω ότι γενικά εγώ έτσι κι αλλιώς, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, ικανοποιημένη και ανακουφισμένη από τη δικαστική απόφαση. Οπότε αυτό μου αρκεί.

Ελπίζω σε ένα καλό κλίμα. Ελπίζω να τηρηθούν αυτά που το δικαστήριο όρισε και να μην έχουμε άλλα θέματα. Εμένα η δική μου αγωνία αφορούσε την απόφαση του δικαστηρίου. Από τη στιγμή που αυτή βγήκε και ένιωσα ότι με δικαιώνει, αυτό με ανακουφίζει» ανέφερε η Σίσσυ Χρηστίδου.

Υπενθυμίζεται πως το πρώην ζευγάρι είχε βρεθεί στα δικαστήρια για ζητήματα που αφορούν στην επιμέλεια των δύο παιδιών τους.