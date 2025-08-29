Σίσσυ Χρηστίδου: Ο μικρότερος γιος της έχει γενέθλια και του ετοίμασε την πιο γλυκιά έκπληξη

Γιορτινή είναι η Παρασκευή 29 Αυγούστου για τη Σίσσυ Χρηστίδου, καθώς ο μικρότερος γιος της έχει γενέθλια. Ο Μιχαήλ – Άγγελος γίνεται 12 ετών.

Η Σίσσυ Χρηστίδου χωρίς να χάσει χρόνο μπήκε στην κουζίνα και ετοίμασε το πιο απολαυστικό πρωινό για τον Μάικ – όπως τον φωνάζει: την τούρτα για τα γενέθλιά του.

Η παρουσιάστρια του MEGA έκανε αναρτήσεις στο instagram δείχνοντας βήμα – βήμα τη διαδικασία μέχρι το τελικό αποτέλεσμα.

Ποζάροντας στην τελευταία φωτογραφία από τον στολισμό του σπιτιού, η Σίσσυ Χρηστίδου αποκάλυψε ότι ο γιος της έγινε 12 ετών.

Σε παλαιότερες δηλώσεις της, η παρουσιάστρια είχε απαντήσει για την προσωπική της ζωή και στην ερώτηση που της είχε κάνει ο μικρός της γιος.

«Βεβαίως και επιτρέπω στον εαυτό μου να ερωτευτώ. Γιατί όχι; Δεν είναι η βασική μου προτεραιότητα στη ζωή, προτεραιότητα είναι τα παιδιά μου.

Ο μικρός μου γιος με ρώτησε αν γίνεται αν παντρευτώ τον Ρονάλντο. Πώς να του εξηγήσω ότι δεν γίνεται; Για να είμαστε χαρούμενοι πρέπει να είμαστε ερωτευμένοι; Αυτό ούτε επιβεβαιώνει ούτε αποκλείει αυτό που λες. Απλά είναι μία κουβέντα που δεν κάνω δημοσίως», ανέφερε η Σίσσυ Χρηστίδου.