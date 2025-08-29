Lifestyle

Σίσσυ Χρηστίδου: Ο μικρότερος γιος της έχει γενέθλια και του ετοίμασε την πιο γλυκιά έκπληξη

Η παρουσιάστρια του MEGA έκανε αναρτήσεις στο Instagram δείχνοντας βήμα - βήμα τη διαδικασία μέχρι το τελικό αποτέλεσμα
Σίσσυ Χρηστίδου
Η Σίσσυ Χρηστίδου / NDP Photo

Γιορτινή είναι η Παρασκευή 29 Αυγούστου για τη Σίσσυ Χρηστίδου, καθώς ο μικρότερος γιος της έχει γενέθλια. Ο Μιχαήλ – Άγγελος γίνεται 12 ετών.

Η Σίσσυ Χρηστίδου χωρίς να χάσει χρόνο μπήκε στην κουζίνα και ετοίμασε το πιο απολαυστικό πρωινό για τον Μάικ – όπως τον φωνάζει: την τούρτα για τα γενέθλιά του.

Η παρουσιάστρια του MEGA έκανε αναρτήσεις στο instagram δείχνοντας βήμα – βήμα τη διαδικασία μέχρι το τελικό αποτέλεσμα.

Ποζάροντας στην τελευταία φωτογραφία από τον στολισμό του σπιτιού, η Σίσσυ Χρηστίδου αποκάλυψε ότι ο γιος της έγινε 12 ετών.

Σίσσυ Χρηστίδου

Σίσσυ Χρηστίδου

Σε παλαιότερες δηλώσεις της, η παρουσιάστρια είχε απαντήσει για την προσωπική της ζωή και στην ερώτηση που της είχε κάνει ο μικρός της γιος.

Σίσσυ Χρηστίδου

«Βεβαίως και επιτρέπω στον εαυτό μου να ερωτευτώ. Γιατί όχι; Δεν είναι η βασική μου προτεραιότητα στη ζωή, προτεραιότητα είναι τα παιδιά μου.

Ο μικρός μου γιος με ρώτησε αν γίνεται αν παντρευτώ τον Ρονάλντο. Πώς να του εξηγήσω ότι δεν γίνεται; Για να είμαστε χαρούμενοι πρέπει να είμαστε ερωτευμένοι; Αυτό ούτε επιβεβαιώνει ούτε αποκλείει αυτό που λες. Απλά είναι μία κουβέντα που δεν κάνω δημοσίως», ανέφερε η Σίσσυ Χρηστίδου.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Lifestyle
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Lifestyle: Περισσότερα άρθρα
Η Jessie J θα υποβληθεί σε δεύτερη επέμβαση για τον καρκίνο του μαστού – Αναβλήθηκε η παγκόσμια περιοδεία της
Η περιοδεία της σε Ηνωμένο Βασίλειο και Ευρώπη, που ήταν προγραμματισμένη για τον Οκτώβριο, θα μεταφερθεί για τον Απρίλιο του 2026, ενώ οι συναυλίες της στις ΗΠΑ, που θα πραγματοποιούσε τον Νοέμβριο ακυρώθηκαν
Η Jessie J
Newsit logo
Newsit logo