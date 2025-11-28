Σόφη Ζαννίνου: «Θέλω να ευχαριστήσω τη γιατρό που με βοήθησε να ξεπεράσω τον θάνατο της μητέρας μου»

Η Σόφη Ζαννίνου μίλησε για την πρόσφατη απώλεια της αγαπημένης της μητέρας και τη δύσκολη περίοδο που βίωσε εξαιτίας του θανάτου της.

Η γνωστή ηθοποιός παραχώρησε συνέντευξη στην κάμερα της εκπομπής «Το ‘χουμε» και τον δημοσιογράφο Αλέξη Μπαρτζώκα και αυτή προβλήθηκε την Παρασκευή (28.11.2025). Μάλιστα, η Σόφη Ζαννίνου ανέφερε ότι πήγε σε γιατρό για να μπορέσει να ξεπεράσει τον χαμό της μητέρας της.

«Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε μια τρομερή γιατρό που με βοήθησε πολύ, γιατί η μητέρα μου είχε άνοια και την έχασα. Εάν δεν ήταν αυτή η γυναίκα, που λέγεται Αφροδίτη Γκότση, δεν ξέρω εάν θα κατάφερνα να μπορέσω να ξεπεράσω όλη αυτή την δύσκολη περίοδο», εξομολογήθηκε αρχικά η γνωστή ηθοποιός.

«Βέβαια και έκανα για λίγο και τη ζωή και το επάγγελμα μου πίσω. Δεν εργάστηκα καθόλου. Επειδή δεν ήθελα να την πάω σε γηροκομείο, πήρα απόφαση και είπα ότι θα είμαι εκεί όσο νοσεί η μητέρα μου», πρόσθεσε.

«Η επόμενη μέρα είναι πάρα πολύ δύσκολη. Πρέπει να πω ότι όλα αυτά, ή σχεδόν όλα αυτά, τα λέμε στην παράσταση που κάνουμε με τη Ζέτα Δούκα, τη Δώρα Χρυσικού, την Πηνελόπη Αναστασοπούλου και την Άννα Κουρουπού», συμπλήρωσε, εν συνεχεία, η Σόφη Ζαννίνου στη νέα τηλεοπτική της συνέντευξη στο μαγκαζίνο του ΣΚΑΪ.