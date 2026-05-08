Η Σοφία Παυλίδου για την προσωπική της ζωή: Συγκατοικώ με την τωρινή μου σχέση

Μία προσωπική αποκάλυψη θέλησε να κάνει σε πρόσφατη συνέντευξή της η Σοφία Παυλίδου, καθώς δήλωσε ότι είναι σε σχέση και μάλιστα με τον σύντροφό της ζουν κάτω από την ίδια στέγη.

Η γνωστή ηθοποιός έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή της Νάνσυς Παραδεισανού και μεταξύ άλλων μίλησε και για το διαζύγιο από τον Χρήστο Φερεντίνο. Μάλιστα, η Σοφία Παυλίδου εξομολογήθηκε ότι μετά από πολλά χρόνια μοναξιάς είναι και πάλι σε σχέση.

«Όταν χώρισα, τα παιδιά μου ήταν στην εφηβεία. Παραγκωνίστηκα μετά ως γυναίκα. Ήταν όμως πολύ συνειδητό. Δεν έγινε με την έννοια του «παραγκωνίζομαι». Όταν ζούσα με τα αγόρια μου, δε με ενδιέφερε να κάνω κάποια σχέση, δεν ήταν και ανάγκη μου», είπε για το διαζύγιό της από τον Χρήστο Φερεντίνο.

«Όταν είσαι τόσα χρόνια σε μία σχέση και βγαίνεις από αυτήν, δεν είχα ως ανάγκη να συνδέσω τη ζωή μου με κάποιον άλλον άνθρωπο. Και δε μου ήταν ανάγκη, ακόμα κι όταν έφυγαν τα παιδιά και ήμουν μόνη μου. Μου άρεσε να περνάω καλά, είχα αγαπήσει τον εαυτό μου και χαιρόμουν τη μοναχικότητά μου», πρόσθεσε.

«Ήμουν για πολλά χρόνια μόνη μου, είδα ότι είμαι ένας άνθρωπος φροντιστικός και θέλω να έχω έναν άνθρωπο να τον φροντίσω και είπα: ναι, είμαι έτοιμη να κάνω μία σχέση και να μοιραστώ τον καναπέ μου και το κρεβάτι μου. Πέρασε καιρός… Και ήμουν σίγουρη ότι τον άνθρωπο που θα επιλέξω, θα είναι αυτό που θα μου φέρει χαρά και ευτυχία. Τώρα συγκατοικώ με την τωρινή μου σχέση», παραδέχτηκε ακόμα η γνωστή ηθοποιός.

Τέλος, η Σοφία Παυλίδου σημείωσε ότι ακόμα αγαπάει βαθιά τον πρώην άντρα της.

«Μετά από ένα διαζύγιο, υπάρχει μια λύπη μέσα σου. Κανένας δε παντρεύεται με σκοπό να χωρίσει. Τον Χρήστο τον αγάπησα και τον αγαπώ βαθιά, όπως αγαπώ και τα παιδιά μας», είπε χαρακτηριστικά.