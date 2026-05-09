Ηλίας Βρεττός: Έχω ξεχάσει το πραγματικό μου επώνυμο, στα πρώτα μου βήματα δεν έκανα εγώ τις επιλογές

Ο Ηλίας Βρεττός παραχώρησε συνέντευξη στον Φάνη Λαμπρόπουλο, στην εκπομπή «Στην αγκαλιά του Φάνη», που μεταδόθηκε από τον ΣΚΑΪ, το βράδυ της Παρασκευής (08-05-2026) και μίλησε για το ξεκίνημα της καριέρας του και για την σύζυγό του, Αναστασία Δεληγιάννη, την οποία παντρεύτηκε το 2022 στην Κύμη Ευβοίας.

Ο Ηλίας Βρεττός ανέφερε πως στο ξεκίνημα της πορείας του στην εγχώρια δισκογραφία, άκουγε με θρησκευτική ευλάβεια τον μάνατζέρ του. Όπως είπε, πολλές φορές αισθανόταν πως δεν είχε δικαίωμα επιλογής. Κάπως έτσι δέχτηκε να «αλλάξει» το επώνυμό του, επειδή κάποιοι έκριναν ότι το πραγματικό του, θα δυσκόλευε την πορεία του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Το πραγματικό μου επώνυμο είναι το Καραβασίλης. Τότε, στα πρώτα μου βήματα, δεν είχα την πολυτέλεια να επιλέγω εγώ για τον εαυτό μου. Με είχε αναλάβει τότε ένας παραγωγός, καλή του ώρα, ο οποίος μου έλεγε τι να κάνω και εγώ σαν μικρό παιδί τον άκουγα. Μου έλεγε ότι με το Καραβασίλης που έχει πολλές συλλαβές, και έχει λίγο “Καρά” και λίγο “Βασίλη”… μου είπε ότι θα πρέπει να βρούμε κάτι πιο μικρό.

Κάποια στιγμή απλά μου ανακοινώθηκε ότι από τότε και στο εξής θα με λένε Βρεττό, γιατί είναι δισύλλαβο, εύηχο και έχει ένα δυναμικό φθόγγο στην αρχή. Δεν είχα επιλογή. Μετά από τόσα χρόνια έχω ξεχάσει το Καραβασίλης. Στα πρώτα μου βήματα δεν έκανα εγώ τις επιλογές, τις έκαναν άλλοι άνθρωποι που είχα εμπιστευτεί και με έναν τρόπο μου απαγορευόταν να έχω άποψη» είπε ο Ηλίας Βρεττός.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξής του ο Ηλίας Βρεττός παραδέχτηκε για τον γάμο του: «Οι τσακωμοί μας έχουν να κάνουν με τις εκρήξεις της Αναστασίας, με μικροπράγματα. Δεν έχουμε τσακωθεί ποτέ για κάτι πολύ σοβαρό. Μου βάζει χέρι για πράγματα που δεν κάνω στο σπίτι, για το ότι δεν το χω πολύ με το νοικοκυριό, ενώ το ξέρει και το έχουμε ξεκαθαρίσει από την αρχή… Είμαι άσχετος με το νοικοκυριό, το παραδέχομαι. Ντρέπομαι που το λέω».

Η Αναστασία Δεληγιάννη, δεν ανήκει στον χώρο της σόουμπιζ, καθώς εργάζεται ως personal trainer. Όπως είχε πει ο Ηλίας Βρεττός σε παλαιότερη συνέντευξή του, ήταν πάντα ρομαντικός αλλά με την Αναστασία υπήρξε λίγο παραπάνω.