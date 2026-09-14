Lifestyle

Προκλητική ανάρτηση από την Αφροδίτη Μάνου για τον Γιώργο Μαζωνάκη: «Ούτε που τον ήξερα κι αυτόν και τη δουλειά του»

«Το λαϊκό προσκύνημα στον νεκρό Μαζωνάκη είναι το τελευταίο καρφί στο φέρετρο των ονείρων μιας γενιάς καλλιτεχνών, που αλλιώς τα φανταστήκαμε», σχολίασε ακόμη η Αφροδίτη Μάνου
Αφροδίτη Μάνου
Η Αφροδίτη Μάνου / NDP Photo
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Με ένα υποτιμητικό σχόλιο αναφέρθηκε η Αφροδίτη Μάνου στο λαϊκό προσκύνημα για τον Γιώργο Μαζωνάκη, την ημέρα μάλιστα της κηδείας του δημοφιλούς τραγουδιστή, προκαλώντας σάλο στα social media.

Η Αφροδίτη Μάνου υποστήριξε σε αναρτήσεις της στα προφίλ της στο Facebook και το Χ (πρώην Twitter) ότι δεν ήξερε ούτε τον Γιώργο Μαζωνάκη ούτε τα τραγούδια του και σχολιάζει πως το «λαϊκό προσκύνημα στον νεκρό Μαζωνάκη «είναι το τελευταίο καρφί στο φέρετρο των ονείρων μιας γενιάς καλλιτεχνών, που αλλιώς τα φανταστήκαμε».

Η (σ.σ. θλιβερή) στάση της γνωστής ερμηνεύτριας αποτελεί εξαίρεση στο ότι δεκάδες καλλιτέχνες από το αποκαλούμενο «έντεχνο» τραγούδι, από τον Σταύρο Ξαρχάκο μέχρι τον Γιώργο Νταλάρα και από τον Μίλτο Πασχαλίδη έως την Ελευθερία Αρβανιτάκη, μίλησαν με σεβασμό και θερμά λόγια για τον Γιώργο Μαζωνάκη και την τριαντάχρονη διαδρομή του στην ελληνική μουσική σκηνή.

Στην επίμαχη ανάρτησή της, η Αφροδίτη Μάνου αναφέρει:

«Δεν έχω τίποτα με τον άνθρωπο, ούτε που τον ήξερα-κι αυτόν και τη δουλειά του-αλλά το ”λαϊκό προσκύνημα” στον νεκρό Μαζωνάκη, είναι το τελευταίο καρφί στο φέρετρο των ονείρων μιας γενιάς καλλιτεχνών, που αλλιώς τα φανταστήκαμε. Καληνύχτα σας…».

Ακολουθούν μερικές από τις αντιδράσεις χρηστών στους λογαριασμούς της Αφροδίτης Μάνου σε Χ και Facebook και οι απαντήσεις της τραγουδίστριας:

Την ίδια ώρα, χιλιάδες κόσμου έσπευσαν στη λαϊκή αγρυπνία και στην κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη, στη Νίκαια, αναγνωρίζοντας τη λαϊκότητα και αποτίνοντας φόρο τιμής στην καλλιτεχνική του διαδρομή.

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