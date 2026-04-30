Χριστίνα Μπόμπα: Οι ευχές στον Σάκη Τανιμανίδη για τα γενέθλιά του και η τούρτα που έφτιαξε με τις κόρες τους

Η Χριστίνα Μπόμπα έκανε μία τρυφερή ανάρτηση για να ευχηθεί και δημοσίως για τα γενέθλια του αγαπημένου της συζύγου, Σάκη Τανιμανίδη.

O Σάκης Τανιμανίδης γεννήθηκε στις 30 Απριλίου 1981 και την Πέμπτη (30.04.2026) γιόρτασε τα 45 του χρόνια. Η Χριστίνα Μπόμπα έκανε μία συγκινητική ανάρτηση για την ιδιαίτερη αυτή ημέρα, αποκαλύπτοντας δημοσίως πόσο δυνατά συναισθήματα έχει για τον άντρα της ζωής της.

«Σήμερα έχεις γενέθλια! Και σ’ αγαπώ για πάντα! Χρόνια πολλά χαρά της ζωής μας», έγραψε στην ανάρτησή της η Χριστίνα Μπόμπα.

Παράλληλα, η Χριστίνα Μπόμπα δημοσίευσε ένα βίντεο στα stories της στο Instagram, αποκαλύπτοντας ότι μαζί με τις δίδυμες κόρες της φτιάχνουν τούρτα για τα γενέθλια του Σάκη Τανιμανίδη.

«Σβήσαμε και φέτος την τούρτα μας, μήπως γλυκαθούμε λίγο και ξεχάσουμε ότι μεγαλώνουμε… αλλά μεταξύ μας, υπάρχει κάτι πιο ωραίο από το να μεγαλώνεις όταν κάθε χρόνο νιώθεις και πιο γεμάτος;;», έγραψε ο Σάκης Τανιμανίδης σε ανάρτηση που έκανε με την τούρτα του.

«Είμαστε και οι δύο ζεν με άλλο τρόπο. Ο Σάκης έχει τετράγωνη λογική και είναι διάφανος. Πιο πολύ θα νευριάσω εγώ. Στην κλίμακα του πόσο νευριάζουμε εμείς οι δύο, είμαστε ό,τι πιο φλατ. Δεν νευριάζουμε σχεδόν ποτέ. Αλλά αν είναι κάποιος να νευριάσει, θα νευριάσω εγώ», είχε αποκαλύψει σε πρόσφατη συνέντευξή της η Χριστίνα Μπόμπα.