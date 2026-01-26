Survivor 2026: Ο Αλέξανδρος Κούρτοβικ από τον Άγιο Δημήτριο στον Άγιο Δομίνικο

Με τις αποσκευές του γεμάτες διακρίσεις, μετάλλια και τίτλους σε ενόργανη γυμναστική και ταεκβοντό, ο Αλέξανδρος Κούρτοβικ προσγειώθηκε στην καρδιά της αθλητικής δράσης στον Άγιο Δομίνικο για τη συμμετοχή στο Survivor 2026.

Πρότυπο πειθαρχίας και αθλητικού πάθους, ο καταδρομέας Αλέξανδρος Κούρτοβικ, άφησε προσωρινά τη δουλειά του ως manager σε μεγάλο αθηναϊκό ξενοδοχείο αλλά και την αθλητική του καθημερινότητά, για να δοκιμάσει τις δυνάμεις του στο απόλυτο παιχνίδι επιβίωσης με την ομάδα των «Αθηναίων».

Ένα μαχητικό παιχνίδι επιβίωσης, το Survivor 2026, που όμως μοιάζει να είναι κομμένο και ραμμένο στα μέτρα του, λόγω της περίτεχνης ισορροπίας που διαθέτει και την οποία εφαρμόζει σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς του, εντός και εκτός αθλητικών στίβων.

Ο Κούρτοβικ έχει διακριθεί σε πολλαπλά πεδία: στα νεανικά του χρόνια ξεχώρισε στην ενόργανη γυμναστική, κατακτώντας τη 2η και την 3η θέση σε πανελλήνια πρωταθλήματα.

Στο ταεκβοντό, με τον σύλλογο του, τον Αίαντα Αγίου Δημητρίου και υπό την καθοδήγηση του Θοδωρή Ζηνέλη, φαινόταν σχεδόν ανίκητος στις μικρές ηλικιακές κατηγορίες.

Οι επιτυχίες σε εθνικό αλλά και διεθνές επίπεδο δεν άργησαν να έρθουν, με την αθλητική του καριέρα να «απογειώνεται» με την κατάκτηση πολλών και σημαντικών μεταλλίων σε υψηλού επιπέδου Παγκόσμιες διοργανώσεις.

Κύριο γνώρισμά του, το μαχητικό του πνεύμα, η συνέπεια και η προσήλωση, στοιχεία που τον ακολουθούν ακόμα και αναδεικνύονται και μέσα από τη συμμετοχή του στο Survivor 2026.

Σήμερα προπονείται κυρίως στην καλλισθενική γυμναστική, ενισχύοντας την πειθαρχία και την ενέργειά του, μέσα από προγράμματα λειτουργικής δύναμης και ευλυγισίας.

Εκτός γυμναστηρίου, η πεζοπορία και το SUP αποτελούν αγαπημένες του δραστηριότητες, όπως και οι αποδράσεις στη φύση με τη συντροφιά των ζώων που τον ξεκουράζουν, τον τροφοδοτούν και τον αναζωογονούν.

Το προφίλ του Κούρτοβικ συνδυάζει τον ανταγωνιστικό χαρακτήρα ενός πρωταθλητή, με την επαγγελματική ωριμότητα ενός manager — μια σπάνια συνύπαρξη που τον καθιστά παράδειγμα για νέους αθλητές και επαγγελματίες.

Καθώς κοιτάζει προς νέες προκλήσεις, συνεχίζει να δείχνει ότι είναι «πολύ σκληρός για να πεθάνει», έτοιμος να μεταφέρει τη νοοτροπία αυτή από την αφετηρία του, τον Άγιο Δημήτριο, σε όποιο μέρος του κόσμου τον φέρει ο δρόμος.