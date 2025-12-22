Lifestyle

Τάιλορ Τσέις: Από παιδί σταρ της Nickelodeon είναι άστεγος στους δρόμους της Καλιφόρνιας

Η εικόνα του 36χρονου σήμερα ηθοποιού στους δρόμους προβληματίζει - «Χρειάζεται ιατρική φροντίδα» λέει η οικογένειά του
Ο Τάιλορ Τσέις
Ο Τάιλορ Τσέις / Χ

Ο Τάιλορ Τσέις ήταν ένας από τους πρωταγωνιστές στη Nickelodeon με τον χαρακτηριστικό του ρόλο στη σειρά Ned’s Declassified School Survival Guide. Ο 36χρονος ηθοποιός σήμερα, προβληματίζει με την εικόνα που γυρνά στους δρόμους της Καλιφόρνια.

Ο Τάιλορ Τσέις έκανε μεγάλη επιτυχία στη σειρά της Nickelodeon με πολλούς να τον χαρακτηρίζουν ως παιδί-θαύμα, πλέον ο ηθοποιός φαίνεται ότι ζει στους δρόμους της Καλιφόρνια.

Γεννήθηκε στις 6 Σεπτεμβρίου 1989 στην Αριζόνα των ΗΠΑ. Έγινε ευρέως γνωστός για την ερμηνεία του και συμμετείχε σε αρκετά τηλεοπτικά και κινηματογραφικά πρότζεκτ. Ωστόσο, για πολλά χρόνια είχε εξαφανιστεί από τον χώρο της υποκριτικής και τον Σεπτέμβριο του 2025 εντοπίστηκε από έναν influencer να ζει στους δρόμους.

Ο Τάιλορ φαινόταν αγνώριστος, με σκισμένα ρούχα, στους δρόμους του Ρίβερσαϊντ στην Καλιφόρνια. Το ίδιο συνέβη ξανά πρόσφατα, όταν ένα νέο βίντεο έγινε viral. Η εικόνα του προκάλεσε έντονη ανησυχία.

Η καριέρα του Τάιλορ Τσέις στην υποκριτική

Όπως αναφέρει το IMDb, ο πρώτος του ρόλος ήταν στη σειρά του Nickelodeon Ned’s Declassified School Survival Guide, η οποία προβλήθηκε από το 2004 έως το 2007 και είχε τρεις σεζόν. Τον μικρό ηθοποιό ανακάλυψε η ProScout, με τον Τάιλορ Τσέις, να ευχαριστεί την εταιρεία σε ένα παλιό βίντεο στο YouTube, που τον βοήθησε να πάρει τον ρόλο του «Martin Qwerly» στη σειρά.

Στη συνέχεια εμφανίστηκε στη σειρά Everybody Hates Chris, σε έναν μικρό, ανώνυμο ρόλο. Το 2007 έκανε το κινηματογραφικό του ντεμπούτο στην ταινία Good Time Max, όπου υποδύθηκε τον «Adam». Μετά από ένα διάλειμμα στην καριέρα του, εμφανίστηκε στην επόμενη και τελευταία του ταινία, L.A. Noire. Από εκεί και μετά δεν συμμετείχε σε άλλα έργα και ουσιαστικά εξαφανίστηκε από τα φώτα της δημοσιότητας.

Η ζωή του στους δρόμους της Καλιφόρνια

Τον Σεπτέμβριο του 2025, ένας γνωστός influencer τράβηξε την προσοχή όταν δημοσίευσε φωτογραφίες και βίντεο του Τάιλορ Τσέις. Φαινόταν να κάθεται στο πεζοδρόμιο φορώντας κουρελιασμένα ρούχα. Μιλούσε με περαστικούς, λέγοντας ότι ήταν παιδί-ηθοποιός από το Ned’s Declassified School Survival Guide και ότι έκανε οντισιόν για ρόλους. Το βίντεο αυτό προκάλεσε μεγάλη ανησυχία για την υγεία του.

Λίγο αργότερα, ένα ακόμη βίντεο έκανε τον γύρο του διαδικτύου, όπου ο Τάιλορ φαίνεται να βγαίνει από έναν χώρο φορώντας σκισμένα ρούχα και κρατώντας το παντελόνι του. Μίλησε με μια γυναίκα που τον ρώτησε αν είχε δουλέψει ποτέ σε πρότζεκτ της Disney. Εκείνος απάντησε χαμογελώντας ότι ήταν παιδί-ηθοποιός στο Ned’s Declassified School Survival Guide. Και αυτό το βίντεο ανησύχησε έντονα το κοινό για την ψυχική και σωματική του κατάσταση.

Η ανακοίνωση της οικογένειας και η διπολική διαταραχή

Κανένας δεν ξέρει ακριβώς τι συνέβη στη ζωή του και οδηγήθηκε στους δρόμους της Καλιφόρνια, όμως, σε ένα παλιό βίντεο από το 2015 που επανήλθε στη δημοσιότητα, ο Τάιλορ εξέφραζε τη λύπη του επειδή ο κόσμος δεν πήγαινε πια στις βραδιές ποίησής του. Στο ίδιο βίντεο μίλησε για τη διαταραχή διπολικής προσωπικότητας (BPD) από την οποία πάσχει και την οποία ενσωμάτωνε στην ποίησή του.

Μετά τον εντοπισμό του στον δρόμο, δημιουργήθηκε μια καμπάνια στο GoFundMe, η οποία συγκέντρωσε περίπου 1000 ευρώ. Ωστόσο, η οικογένειά του δήλωσε ότι ο πρώην ηθοποιός δεν χρειάζεται χρήματα, αλλά ιατρική βοήθεια.

Η οικογένεια του ηθοποιού αποκάλυψε επίσης ότι ο Τάιλορ δεν μπορεί να πληρώσει μόνος του τα φάρμακά του και έχει άμεση ανάγκη από ιατρική φροντίδα. Μετά τα viral βίντεο, πρώην συμπρωταγωνιστές του από το Ned’s Declassified, όπως οι Ντέβον Βέρκχαϊζερ, Ντάνιελ Κέρτις Λι και Λίντσεϊ Σο, δήλωσαν στο podcast τους ότι προσπαθούν να κάνουν ό,τι μπορούν για να βοηθήσουν τον «παλιό τους φίλο».

Σε ανακοίνωσή της, η οικογένεια του Τάιλορ ανέφερε: «Αυτό που χρειάζεται ο Τάιλορ δεν είναι χρήματα, αλλά ιατρική υποστήριξη. Δεν μπορεί να διαχειριστεί μόνος του τη φαρμακευτική του αγωγή και συχνά χάνει το κινητό του μέσα σε λίγες ημέρες. Τα χρήματα μπορεί να του κάνουν περισσότερο κακό παρά καλό. Είναι καλός και αγνός άνθρωπος, αλλά χρειάζεται απεγνωσμένα θεραπεία».

