Χρήστος Σαντικάι για Λάουρα Νάργες: Είναι πολύ σημαντικό να έχεις στήριγμα την ίδια σου τη γυναίκα

Χρήστος Σαντικάι και Λάουρα Νάργες αποτελούν ένα από τα πιο γνωστά και αγαπημένα ζευγάρια της ελληνικής showbiz. Παντρεύτηκαν το 2021 και ένα χρόνο μετά, έγιναν για πρώτη φορά γονείς. Παραμένουν μαζί και η αγάπη τους δείχνει να δυναμώνει στο πέρασμα του χρόνου.

Ο Χρήστος Σαντικάι μίλησε για τη Λάουρα Νάργες και στην εκπομπή «The 2night Show», στο επεισόδιο που μεταδόθηκε το βράδυ της Τρίτης 26 Μαΐου. Είπε πως πόνταρε στο σωστό άνθρωπο, όταν αποφάσισε να φτιάξει οικογένεια. Ο γνωστός μουσικοσυνθέτης και η ραδιοφωνική παραγωγός μοιράζονται συχνά στιγμές από την καθημερινότητά τους με τον γιο τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ έχουν εκφράσει και την επιθυμία τους να μεγαλώσουν την οικογένειά τους.

«Η Λάουρα εκτός από γυναίκα μου, είναι πραγματικά ο άνθρωπός μου. Είναι πολύ σημαντικό να έχεις στήριγμα την ίδια σου τη γυναίκα και να σε βοηθάει σε ό,τι χρειάζεσαι. Η αλήθεια είναι ότι είναι ο άνθρωπός μου, είναι η φίλη μου, η σύντροφός μου, είναι τα πάντα. Ήμουν ερωτευμένος με τη Λάουρα από όταν την είδα στο “So you think you can dance”.

Γνωριστήκαμε μέσω κοινής παρέας εν μέσω κορονοϊού στο στούντιό μου. Το πιο σημαντικό σε μια σχέση, όταν κάνεις και παιδί, είναι όταν τελικά αυτός που αγάπησες και ερωτεύτηκες, είναι ακριβώς αυτός που πόνταρες, δεν έχει αλλάξει» είπε ο Χρήστος Σαντικάι.

«Ήμουν μια μέρα άρρωστος και δεν πήγα σχολείο, πήγα σε έναν γιατρό να με εξετάσει. Επειδή εγώ όπου πήγαινα τραγουδούσα αυτά που άκουγα, τραγούδησα στο ιατρείο και ο γιατρός είπε στη μάνα μου: “Αυτός έχει ταλέντο, πρέπει κάπου να τον πάμε”. Μετά από αυτό πήγα στο ωδείο. Η μάνα μου θα με πήγαινε στο ωδείο, αλλά κάποια πράγματα γίνονται στο σωστό timing», ανέφερε σε άλλο σημείο.

Στη συνέχεια ο τραγουδιστής παραδέχτηκε πως ως παιδί δεν είχε καμία συστολή. «Επειδή δεν ντρεπόμουν, όχι αυτό που γίνεται τώρα που δεν μου αρέσουν οι κάμερες και όλα αυτά, τότε ήμουν πολύ αθώος. Μου άρεσε πολύ να τραγουδάω σε όλους. Είχα τον ενθουσιασμό, το θάρρος, το θράσος», είπε χαρακτηριστικά.

Ο Χρήστος Σαντικάι μίλησε και για το bullying που βίωσαν πολλά παιδιά της γενιάς του, εξηγώντας πως ο ίδιος δεν άφησε ποτέ τέτοιες συμπεριφορές να τον επηρεάσουν. «Στη γενιά μου πολλοί άνθρωποι πέρασαν δύσκολα λόγω bullying, όχι μόνο εγώ. Αυτό που λέμε τώρα σαν bullying δεν το άφησα να με επηρεάσει, οπότε δεν το ένιωσα ποτέ. Δηλαδή αν κάποιος έλεγε “ρε τον Αλβανό”, έμπαινε από δω και έβγαινε από εδώ. Δεν μπορούσα να καταλάβω γιατί να πεις κάποιον Αλβανό ή Έλληνα ή Πακιστανό», είπε.