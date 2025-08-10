Συμβαίνει τώρα:
Lifestyle

Τάσος Κωστής: «Όταν ήρθα αντιμέτωπος με τον καρκίνο, δεν είπα “αχ γιατί σε μένα”»

«Η γυναίκα μου, όταν μου ανακοίνωσαν ότι έχω καρκίνο, λιποθύμησε» δηλώνει ο Τάσος Κωστής.
Tάσος Κωστής
O Tάσος Κωστής / NDP PHOTO

Στο θάρρος που έδειξε απέναντι στον καρκίνο, όταν και κλήθηκε να έρθει αντιμέτωπος με αυτόν στο πρόσφατο παρελθόν, αναφέρθηκε ο Τάσος Κωστής στη νέα συνέντευξη που παραχώρησε αυτή την εβδομάδα στο περιοδικό «Λοιπόν» και στον δημοσιογράφο Ανδρέα Θεοδώρου.

Μάλιστα, μεταξύ άλλων, ο Τάσος Κωστής παραδέχθηκε πως, παρά το αρχικό σοκ, δεν επέτρεψε να τον καταβάλει ο φόβος.

Από πού πήρατε δύναμη όταν ήρθατε αντιμέτωπος με τον καρκίνο;

Από τον εαυτό μου και από τη ζωή. Δεν είπα «αχ γιατί σε μένα». Είπα ότι θα το παλέψω και η γυναίκα μου παρότι δεν υπήρχε περίπτωση.

Στην αρχή όταν ακούς τη λέξη «καρκίνος» πέφτεις, τώρα το μόνο που δεν μπορώ να ακούσω είναι «χημειοθεραπεία». Γιατί καταλαβαίνω ότι είναι δύσκολα τα πράγματα. Και εγώ έκανα, αλλά εντάξει.

Η γυναίκα μου, όταν μου ανακοίνωσαν ότι έχω καρκίνο, λιποθύμησε ενώ εγώ άρχισα να σκέφτομαι να κάνω τη διαθήκη μου, αλλά μου είπε ο γιατρός ότι θα ταλαιπωρηθώ και θα γίνω καλά.

Τη δύναμη την παίρνεις από μέσα σου. Κανείς δεν θα πονέσει για σένα. Δεν θέλω να με λυπούνται, εγώ παλεύω εκείνη την ώρα.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Lifestyle
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Lifestyle: Περισσότερα άρθρα
Η Κιμ Καρντάσιαν έκανε θεραπεία βλαστοκυττάρων στο Μεξικό – Οι φωτογραφίες από την επέμβαση
Η συγκεκριμένη θεραπεία υπόσχεται πλήρη κυτταρική ανανέωση σε περιοχές όπου αντιμετωπίζουν πρόβλημα - Στις ΗΠΑ, οι συγκεκριμένες πρακτικές απαγορεύονται με αποτέλεσμα η influencer να αλλάξει χώρα για να πετύχει τον σκοπό της
Κιμ Καρντάσιαν
Newsit logo
Newsit logo