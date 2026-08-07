Τέτα Κωνσταντά: Πάντα ένιωθα ότι δεν θα έχω κάνει τίποτα στη ζωή μου, αν δεν αποκτούσα ένα παιδί

«Η μητρότητα ήταν κάτι που ήθελα από πολύ νέα. Πάντα ένιωθα ότι δεν θα έχω κάνει τίποτα στη ζωή μου, αν δεν αποκτούσα ένα παιδί. Με άλλαξε, γιατί μου έβγαλε ακόμη περισσότερο τα συναισθήματα που ήδη είχα. Από μικρή αγαπούσα τα παιδιά και τα ζώα», δήλωσε η Τέτα Κωνσταντά σε πρόσφατη συνέντευξή της.

Τόσο στον έγγαμο βίο όσο και στις αλλαγές που έφερε η μητρότητα στη ζωή της αναφέρθηκε, από καρδιάς, η Τέτα Κωνσταντά στη νέα εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη που παραχώρησε στη εφημερίδα Espresso και τον δημοσιογράφο Ηλία Μαραβέγια.

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Δείτε ένα απόσπασμα από τη συνέντευξή της:

Πόσο δύσκολο είναι δυο άνθρωποι της ίδιας δουλειάς να κρατήσουν μια σχέση δυνατή τόσα χρόνια;

Νομίζω ότι είναι πιο εύκολο, γιατί ως καλλιτέχνες καταλαβαίνουν ο ένας τον άλλο πολύ περισσότερο. Υπάρχουν οι δυσκολίες του επαγγέλματος, τα κοινά άγχη και τα περίεργα ωράρια, αλλά οι άνθρωποι που είναι καλλιτέχνες μιλούν την ίδια γλώσσα.

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Σας άλλαξε η μητρότητα, όταν ήρθε;

Ναι, πολύ. Η μητρότητα ήταν κάτι που ήθελα από πολύ νέα. Πάντα ένιωθα ότι δεν θα έχω κάνει τίποτα στη ζωή μου, αν δεν αποκτούσα ένα παιδί. Με άλλαξε, γιατί μου έβγαλε ακόμη περισσότερο τα συναισθήματα που ήδη είχα. Από μικρή αγαπούσα τα παιδιά και τα ζώα. Το παιδί μου ήταν και είναι όλος μου ο κόσμος, η απόλυτη προτεραιότητα μου. Τα πρώτα χρόνια αποσύρθηκα από τη δουλειά, γιατί ήθελα να μεγαλώσω εγώ το παιδί μου και όχι γιαγιάδες ή νταντάδες.

Έμεινα πίσω επαγγελματικά, αλλά ήταν δική μου επιλογή. Όλα στη ζωή έχουν ένα αντίτιμο και καθένας αποφασίζει τι βάζει ως προτεραιότητα. Ο γιος μας λέγεται Γιώργος Ματαράγκας, είναι 38 ετών και είναι ηθοποιός. Σιγά μη γλίτωνε! Είναι παντρεμένος με τη Γεωργία, επίσης ηθοποιό, ασχολούνται κυρίως με τη μεταγλώττιση ενώ έχω δημιουργήσει ένα δικό τους στούντιο, όπου κάνουν μαθήματα υποκριτικής. Σόι πάει, που λένε.