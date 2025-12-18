Θοδωρής Μαραντίνης: Με στενοχωρεί που η δημόσια εικόνα μου γυρίζει γύρω από τα προσωπικά μου

Ο Θοδωρής Μαραντίνης τα τελευταία χρόνια βρίσκεται στα φώτα της δημοσιότητας κυρίως για τη δικαστική διαμάχη με την πρώην σύζυγό του, Σίσσυ Χρηστίδου.

Αυτό είναι κάτι το οποίο τον στενοχωρεί και προσπαθεί να κάνει ό,τι περνάει από το χέρι του για να απασχολεί την επικαιρότητα μόνο με την επαγγελματική του πορεία στο τραγούδι. Ο Θοδωρής Μαραντίνης παραχώρησε συνέντευξη στη διαδικτυακή εκπομπή της Νάνσυς Παραδεισανού στο Youtube και ανέφερε την ενόχλησή του, που ο καθένας προσπαθεί να λέει τη δική του αλήθεια δημόσια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Προφανώς το κοινό δεν ξέρει τα πάντα για μένα και δε θέλω να ξέρουν τα πάντα για μένα, γιατί κάποια πράγματα είναι προσωπικά. Υπάρχουν πράγματα που έχουν ξεφύγει λίγο του πώς θα ήθελα να έχουν βγει ή αν θα ήθελα να έχουν βγει, αλλά και αυτό είναι κομμάτι της δουλειάς. Προσπαθώ με τον τρόπο μου να τα επαναφέρω εκεί που θεωρώ ότι πρέπει και να μοιραστώ αυτά που πλέον νιώθω ότι είναι κομμάτι της δημόσιας εικόνας μου και όχι της προσωπικής.

Με στενοχωρεί που η δημόσια εικόνα μου γυρίζει γύρω από τα προσωπικά μου, για αυτό και δεν θέλω καθόλου να μιλάω πλέον για αυτό. Θεωρώ ότι έχει κουράσει πάρα πολύ και δεν έχει νόημα κανένα. Η αλήθεια είναι λίγο σχετική, ο καθένας έχει την αλήθεια του. Το να προσπαθεί ο καθένας να λέει τη δική του αλήθεια δημόσια, καταλήγει πολύ κουραστικό. Δεν αφορά η αλήθεια προς τα έξω, καλό είναι να βρούμε μια ουσία και να την κρατήσουμε προσωπική», ανέφερε ο Θοδωρής Μαραντίνης μετά το 9ο λεπτό της συνέντευξής του.

«Το θετικό είναι να παίρνεις μαθήματα από τη ζωή. Μέσα από τις δύσκολες καταστάσεις παίρνουμε μαθήματα», πρόσθεσε ο γνωστός τραγουδιστής.