Δημήτρης Σκουλός: «Δεν υπάρχει καμία πικρία με τη Βίκυ Καγιά, θα συνεργαζόμουν ξανά μαζί της»

«Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου και ο Κώστας Στεφανής είναι οι φίλοι που έκανα από την τηλεόραση» είπε μεταξύ άλλων
Δημήτρης Σκουλός και Βίκυ Καγιά
Ο Δημήτρης Σκουλός φαίνεται πως δεν αποκλείει το ενδεχόμενο να συνεργαστεί ξανά με τη Βίκυ Καγιά, παρά το γεγονός ότι σήμερα οι δυο τους δεν έχουν ιδιαίτερη επικοινωνία. Οι δυο τους είχαν συνυπάρξει τηλεοπτικά στο Greece’s Next Top Model ως μέλη της κριτικής επιτροπής, με τον γνωστό φωτογράφο να ξεκαθαρίζει πως δεν υπάρχει καμία αρνητική διάθεση απέναντί της.

Μιλώντας στο περιοδικό OK!, ο Δημήτρης Σκουλός τόνισε ότι δεν του έχει μείνει καμία πικρία από τη συνεργασία τους με τη Βίκυ Καγιά και πως θα ήταν ανοιχτός σε ένα νέο κοινό επαγγελματικό βήμα στο μέλλον.

«Όχι, καμία πικρία. Και εννοείται ότι θα ξανασυνεργαζόμουν. Με τη Βίκυ δεν βγαίναμε ποτέ για καφέ. Οπότε δεν έχουμε μιλήσει. Αλλά όχι ότι αν με πάρει τηλέφωνο, θα το κλείσω. Εννοείται ότι θα απαντήσω», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, αναφέρθηκε και στα πρόσωπα από τον χώρο της τηλεόρασης με τα οποία έχει δημιουργήσει πραγματικές φιλίες όλα αυτά τα χρόνια.

«Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου και ο Κώστας Στεφανής είναι οι φίλοι που έκανα από την τηλεόραση. Ο Κώστας είναι ένας υπέροχος άνθρωπος. Γνωριστήκαμε πριν από περίπου 7 χρόνια σε ένα γύρισμα της εκπομπής του Traction και από τότε γίναμε φίλοι. Δεν αναφέρω την Έλενα Χριστοπούλου, γιατί ήμασταν φίλοι 25 χρόνια, πολύ πριν από την τηλεόραση, και παραμένει φίλη μου», ανέφερε ο γνωστός φωτογράφος.

