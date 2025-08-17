Τι λένε τα ζώδια για σήμερα Κυριακή 17 Αυγούστου 2025; Τι προβλέπει το ζώδιο και ο ωροσκόπος για σήμερα;

Ταύρος: Η Κυριακή σου δίνει την ευκαιρία να χαλαρώσεις, αλλά και να βάλεις σε τάξη κάποιες σκέψεις σου. Στα ερωτικά, η ζεστασιά και η σταθερότητα που δείχνεις προσελκύουν θετικές αντιδράσεις. Οικονομικά, μπορεί να έχεις μια μικρή θετική είδηση ή βοήθεια.

Δίδυμοι: Σήμερα η επικοινωνία σου είναι δυνατή και προσελκύεις ανθρώπους με κοινά ενδιαφέροντα. Ένα μήνυμα ή μια συνάντηση μπορεί να αναζωπυρώσει το ενδιαφέρον σου για κάποιον. Επαγγελματικά, μην αφήσεις την υπεραισιοδοξία να σε παρασύρει σε υπερβολές.

Καρκίνος: Η Κυριακή φέρνει ευκαιρίες για χαλάρωση, αλλά και για οικογενειακές στιγμές. Στα ερωτικά, μια τρυφερή κίνηση μπορεί να σε συγκινήσει βαθιά. Οικονομικά, πρόσεξε υπερβολές σε έξοδα που γίνονται από συναισθηματική παρόρμηση.

Λέων: Η μέρα σε γεμίζει αυτοπεποίθηση και διάθεση για να εκφραστείς. Στα ερωτικά, η γοητεία σου είναι στο ζενίθ και μπορεί να τραβήξεις την προσοχή ενός ιδιαίτερου προσώπου. Επαγγελματικά, μια ιδέα που έχεις σήμερα μπορεί να αποδειχθεί χρήσιμη στο μέλλον.

Παρθένος: Η Κυριακή είναι ιδανική για ξεκούραση και ενδοσκόπηση. Στα ερωτικά, η σιωπηλή προσέγγιση μπορεί να πει περισσότερα από τα λόγια. Οικονομικά, μια σκέψη σου για μελλοντική ασφάλεια σε οδηγεί σε χρήσιμες αποφάσεις.

