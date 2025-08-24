Τι λένε τα ζώδια για σήμερα Κυριακή 24 Αυγούστου 2025; Τι προβλέπει το ζώδιο και ο ωροσκόπος για σήμερα;

Ταύρος: Η Κυριακή σου ζητά να βάλεις σε τάξη την καθημερινότητα και να φροντίσεις το σώμα σου. Κούραση ή υποχρεώσεις ίσως σε πιέσουν, αλλά με λίγη οργάνωση θα ανταπεξέλθεις.

Πρόσεξε την υγεία σου και απόφυγε να φορτώσεις το πρόγραμμά σου με πολλά.

Δίδυμοι: Η διάθεσή σου ανεβαίνει και η μέρα ενδείκνυται για χαρά, δημιουργία και φλερτ.

Μια ερωτική γνωριμία μπορεί να προκύψει απρόσμενα ή να αναζωπυρωθεί το πάθος σε μια υπάρχουσα σχέση. Πρόσεξε μόνο να μην γίνεις υπερβολικός/η στις προσδοκίες σου.

Καρκίνος: Στρέφεις το ενδιαφέρον σου στο σπίτι και στην οικογένεια. Θέματα που αφορούν το χώρο σου ή σχέσεις με συγγενείς σε απασχολούν.

Μην επιτρέψεις σε μικρές διαφωνίες να χαλάσουν το κλίμα· χρησιμοποίησε τη διπλωματία σου. Η ξεκούραση θα σε ανανεώσει.

Λέων: Η επικοινωνία και οι επαφές σε κινητοποιούν. Έχεις ευκαιρίες να έρθεις σε επαφή με άτομα που σε εμπνέουν ή να κάνεις μικρές μετακινήσεις που θα σε γεμίσουν ενέργεια.

Απόφυγε την επιπολαιότητα στα λόγια και φρόντισε να ακούς τους άλλους όσο μιλάς κι εσύ.

Παρθένος: Η μέρα εστιάζει στα οικονομικά σου. Μπορεί να χρειαστεί να τακτοποιήσεις έξοδα ή να πάρεις αποφάσεις για νέες πηγές εισοδήματος.

Απόφυγε βιαστικές κινήσεις και υπερβολικές αγορές, γιατί υπάρχει κίνδυνος να μετανιώσεις αργότερα.

