Τι λένε τα ζώδια για σήμερα Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου 2026; Τι προβλέπει το ζώδιο και ο ωροσκόπος για σήμερα;

Ταύρος: Έχεις διάθεση να διευρύνεις τους ορίζοντές σου, ωστόσο χρειάζεται να αποφύγεις την υπερφόρτωση υποχρεώσεων. Ο Κρόνος περνά στον δωδέκατο οίκο σου έως τον Απρίλιο του 2028, φέρνοντας την ανάγκη για εσωτερικό ξεκαθάρισμα.

Είναι η κατάλληλη περίοδος να κλείσεις εκκρεμότητες, να αφήσεις πίσω τύψεις και να διατηρήσεις μόνο ό,τι σε βοηθά να εξελιχθείς. Η φάση αυτή ευνοεί την περισυλλογή, την πνευματική ωρίμανση και τη βαθιά ψυχική αποφόρτιση.

Δίδυμοι: Η ημέρα απαιτεί ισορροπία ανάμεσα στο συναίσθημα και τη λογική. Ο Κρόνος περνά στον τομέα των φίλων και των μελλοντικών σου στόχων έως τον Απρίλιο του 2028, φέρνοντας σημαντικά ξεκαθαρίσματα.

Ορισμένες σχέσεις θα ενισχυθούν, ενώ άλλες ενδέχεται να απομακρυνθούν. Αποκτάς πιο ρεαλιστική εικόνα για τα όνειρά σου και επιλέγεις ποια αξίζει να διατηρήσεις. Πρόκειται για μια περίοδο ωρίμανσης στις κοινωνικές και συλλογικές σου επιλογές.

Καρκίνος: Η μέρα σε βοηθά να κατανοήσεις βαθύτερα τις ανάγκες και τις επιθυμίες σου. Ο Κρόνος περνά στον τομέα της καριέρας σου έως τον Απρίλιο του 2028, καλώντας σε να οικοδομήσεις κάτι πιο σταθερό και ουσιαστικό επαγγελματικά.

Αντιλαμβάνεσαι ρεαλιστικά τη θέση σου και αναλαμβάνεις μεγαλύτερη ευθύνη. Είναι ένας κύκλος δομής, αναγνώρισης και επαναπροσδιορισμού στόχων.

Λέων: Σήμερα καλείσαι να εξετάσεις μια κατάσταση από όλες τις πλευρές. Με τον Κρόνο στον πνευματικό σου τομέα έως τον Απρίλιο του 2028, ωριμάζουν οι ιδέες και οι πεποιθήσεις σου.

Διαμορφώνεις πιο σταθερά μακροπρόθεσμα σχέδια, επενδύεις στη γνώση και υιοθετείς μια πιο ρεαλιστική φιλοσοφία ζωής. Πρόκειται για περίοδο εσωτερικής ενδυνάμωσης και σταθεροποίησης των αξιών σου.

Παρθένος: Η Σελήνη ενισχύει την ανάγκη για χαρά και αυτοφροντίδα. Ο Κρόνος περνά στον όγδοο οίκο σου έως τον Απρίλιο του 2028 και σε ωθεί να τακτοποιήσεις οικονομικές και συναισθηματικές εκκρεμότητες.

Μαθαίνεις να στηρίζεσαι περισσότερο στον εαυτό σου και να διαχειρίζεσαι με ωριμότητα πόρους και δεσμεύσεις. Η πίεση σταδιακά μειώνεται, όμως απαιτείται υπευθυνότητα και συνέπεια.

