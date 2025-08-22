Τι λένε τα ζώδια για σήμερα Παρασκευή 22 Αυγούστου 2025; Τι προβλέπει το ζώδιο και ο ωροσκόπος για σήμερα;

Ταύρος:Η Σελήνη περνά στον τομέα του ρομαντισμού και της δημιουργικότητας σου ως τις 22 Σεπτεμβρίου, δίνοντάς σου διάθεση για παιχνίδι, έρωτα και καλλιτεχνική έκφραση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Θα θελήσεις να δείξεις τα ταλέντα σου και να χαρείς περισσότερο τη ζωή. Με τη Νέα Σελήνη να ακολουθεί, είναι στιγμή να σχεδιάσεις αλλαγές που θα βελτιώσουν την ψυχαγωγία, τις σχέσεις ή τα χόμπι σου.

Δίδυμοι: Ο Ήλιος περνά στον τομέα του σπιτιού και της οικογένειας μέχρι τις 22 Σεπτεμβρίου. Εστιάζεις στις ρίζες, την ασφάλεια και την προσωπική σου βάση.

Θέματα σπιτιού και σχέσεων με αγαπημένα πρόσωπα ζητούν φροντίδα και ανανέωση. Η Νέα Σελήνη αύριο θα φέρει νέες ιδέες και λύσεις, γι’ αυτό κράτησε λίγες μέρες πριν πάρεις σημαντικές αποφάσεις.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Καρκίνος: Ο Ήλιος περνά στον τομέα της επικοινωνίας σου για έναν μήνα, φέρνοντας κινητικότητα, γνωριμίες και νέες ιδέες. Θέλεις να μάθεις, να μοιραστείς και να βελτιώσεις τον τρόπο που εκφράζεσαι.

Η Νέα Σελήνη αύριο ανανεώνει την επικοινωνία και τις επαφές, γι’ αυτό σήμερα προτίμησε περισυλλογή αντί για νέα ξεκινήματα.

Λέων: Ο Ήλιος αφήνει το ζώδιό σου και περνά στον τομέα των πόρων σου. Ως τις 22 Σεπτεμβρίου ασχολείσαι με οικονομικά, ασφάλεια και προσωπικές αξίες.

Σκέψου τρόπους να διαχειριστείς καλύτερα τα χρήματα και τα ταλέντα σου. Με τη Νέα Σελήνη, ανοίγεται δρόμος για νέες ευκαιρίες στα οικονομικά και την αυτοπεποίθησή σου.

Παρθένος: Ο Ήλιος περνά στο ζώδιό σου και ξεκινά ο προσωπικός σου μήνας ανανέωσης. Ως τις 22 Σεπτεμβρίου εστιάζεις στην εικόνα σου, στους στόχους και στα νέα σου ξεκινήματα.

Η Νέα Σελήνη αύριο, στο δικό σου ζώδιο, φέρνει δυνατή ενέργεια για αλλαγές και προσωπική εξέλιξη. Σήμερα σκέψου τι θέλεις να αφήσεις πίσω.

Δες στο tlife.gr τις προβλέψεις για όλα τα ζώδια.