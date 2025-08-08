Τι λένε τα ζώδια για σήμερα Παρασκευή 8 Αυγούστου 2025; Τι προβλέπει το ζώδιο και ο ωροσκόπος για σήμερα;

Ταύρος: Η μέρα σε γειώνει και σε βοηθά να φροντίσεις πρακτικά θέματα. Αν κάτι σε έχει αγχώσει, μπορείς να το λύσεις με ψυχραιμία και ρεαλισμό. Στον έρωτα, ψάχνεις την ουσία – ίσως ένα σταθερό πρόσωπο κάνει διακριτικά την κίνησή του.

Δίδυμοι: Η Παρασκευή σε θέλει εξωστρεφή και παιχνιδιάρη/α, αλλά κι εσύ το θέλεις! Φλερτ, επικοινωνία, επαφή –όλα λειτουργούν υπέρ σου. Αν έχεις σχέση, πρόσεξε μην αγνοήσεις μια ανάγκη του/της άλλου/ης επειδή αφαιρέθηκες.

Καρκίνος: Η οικογένεια ή ο προσωπικός σου χώρος χρειάζονται λίγο από την προσοχή σου. Ίσως αναζητάς ασφάλεια ή ζεστασιά. Ένα πρόσωπο από το παρελθόν ή ένα παλιό συναίσθημα επιστρέφει. Σκέψου καθαρά πριν αντιδράσεις.

Λέων: Η επικοινωνία ευνοείται και μπορείς να προωθήσεις σχέδια ή και να ξεκαθαρίσεις καταστάσεις. Η γοητεία σου είναι έντονη γι’αυτό εκμεταλλεύσου τη. Αν κάτι σε έχει απογοητεύσει ερωτικά, δες αν αξίζει να το επαναφέρεις ή να το αφήσεις πίσω.

Παρθένος: Η μέρα αφορά τα οικονομικά ή την ανάγκη να αισθανθείς ασφάλεια. Απόφυγε τις υπερβολές και τις απαιτήσεις από άλλους. Στα συναισθηματικά, χρειάζεσαι κάποιον που να σε κάνει να νιώθεις ότι μπορείς να είσαι ο εαυτός σου.

