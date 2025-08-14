Τι λένε τα ζώδια για σήμερα Πέμπτη 14 Αυγούστου 2025; Τι προβλέπει το ζώδιο και ο ωροσκόπος για σήμερα;

Ταύρος: Η Σελήνη μπαίνει στο ζώδιό σου και οι ανάγκες σου γίνονται πιο έντονες. Ζητάς επιβεβαίωση και λίγο χρόνο για εσένα. Η όψη Ερμή-Άρη σε ωθεί να μάθεις, να λύσεις προβλήματα και να προχωρήσεις σχέδια.

Καλωσορίζεις τις προκλήσεις και αποδίδεις καλά υπό πίεση. Καλή μέρα για γρήγορες αποφάσεις και προώθηση οικιακών ή επαγγελματικών έργων.

Δίδυμοι: Με την όψη Ερμή-Άρη παίρνεις γρήγορες και πρακτικές αποφάσεις. Έχεις ενέργεια για να τακτοποιήσεις εκκρεμότητες και να καθαρίσεις το τοπίο.

Οι ιδέες σου είναι δημιουργικές και προτιμάς να τις εφαρμόζεις παρά να τις συζητάς. Είναι ιδανική στιγμή για φλερτ και ευχάριστες επικοινωνίες, αν και η Σελήνη σε οδηγεί και σε λίγη απομόνωση για ξεκούραση.

Καρκίνος: Η Σελήνη σε αρμονία με το ζώδιό σου φέρνει ηρεμία και ανάγκη για ευχάριστες επαφές.

Παράλληλα, η όψη Ερμή-Άρη σε παρακινεί να ασχοληθείς με πρακτικά θέματα και οικονομικά. Νιώθεις σίγουρος/η, αποφασιστικός/η και θέλεις απτά αποτελέσματα.

Λέων: Η Σελήνη στον τομέα καριέρας σε βάζει σε δυναμική διάθεση για στόχους και δουλειές.

Με τον Ερμή σε όψη με τον Άρη, σκέφτεσαι γρήγορα, επιλύεις διαφορές και δίνεις προσωπικό στίγμα σε ότι κάνεις. Είναι μέρα για δράση και ολοκλήρωση σημαντικών εργασιών.

Παρθένος: Η μέρα φέρνει έμπνευση, ευχάριστες επαφές και διάθεση να κλείσεις εκκρεμότητες.

Η όψη Ερμή-Άρη σε βοηθά να κινηθείς έξυπνα και αποδοτικά. Οι επικοινωνίες σου είναι εύστοχες και τα αποτελέσματα χειροπιαστά.

