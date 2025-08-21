Τι λένε τα ζώδια για σήμερα Πέμπτη 21 Αυγούστου 2025; Τι προβλέπει το ζώδιο και ο ωροσκόπος για σήμερα;

Ταύρος: Η Σελήνη στον τομέα σπιτιού και οικογένειας σε καλεί να συγκεντρωθείς στα προσωπικά σου. Με τον Ερμή μπορείς να βάλεις τάξη στα συναισθήματα και τις ανάγκες σου.

Αν και ίσως νιώσεις την ανάγκη να απομονωθείς, η επικοινωνία μπορεί να αποδειχθεί ωφέλιμη. Αργότερα, απόφυγε παρορμητικές επιθυμίες και δες τα πράγματα με καθαρό μάτι.

Δίδυμοι: Η περιέργεια και η διάθεσή σου για επικοινωνία είναι έντονες. Εκφράζεσαι πιο εύκολα, κερδίζεις εντυπώσεις και μπορείς να βοηθήσεις σε συμβιβασμούς.

Αργότερα, ο συγχρονισμός με τους άλλους ίσως χαθεί και οι γύρω σου να είναι πιο ευαίσθητοι. Κράτησε σημαντικές αποφάσεις για αργότερα.

Καρκίνος: Η Σελήνη στον δεύτερο οίκο σου σε στρέφει στις αξίες σου. Εστιάζεις σε ότι έχεις και απολαμβάνεις απλές χαρές.

Η επικοινωνία φέρνει καθαρότητα, αλλά αργότερα μπορεί να υπάρξουν παρεξηγήσεις ή αμηχανία σε κοινωνικές καταστάσεις. Απόφυγε πίεση και κράτησε ισορροπία.

Λέων: Η Σελήνη στο ζώδιό σου σε κάνει πιο εκφραστικό/η και ανοιχτό/η. Έχεις ευχάριστες επικοινωνίες και βρίσκεις τρόπους να εκτονώσεις τα συναισθήματά σου.

Αργότερα, μπορεί να επηρεαστείς από λεπτομέρειες ή να σε απασχολήσουν παλιά θέματα. Άσε τον χρόνο να δείξει.

Παρθένος: Η Σελήνη στον δωδέκατο οίκο σου σε ωθεί να ξεκουραστείς και να ανακτήσεις ενέργεια. Δεν είναι η στιγμή για οριστικές αποφάσεις.

Φρόντισε σώμα και μυαλό και οργάνωσε τις σκέψεις σου. Αργότερα, μπορεί να υπάρξουν μικρές παρεξηγήσεις, αλλά μην τις πάρεις κατάκαρδα.

