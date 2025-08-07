Τι λένε τα ζώδια για σήμερα Πέμπτη 7 Αυγούστου 2025; Τι προβλέπει το ζώδιο και ο ωροσκόπος για σήμερα;

Ταύρος: Η ανάγκη σου για ξεκάθαρες καταστάσεις σε κάνει πιο σοβαρό/ή από όσο χρειάζεται. Χαλάρωσε λίγο και δες τα πράγματα από άλλη οπτική. Συναισθηματικά, μια παλιά σκέψη ή επαφή ίσως σε αναστατώσει. Διάκρινε το παλιό από το ζωντανό.

Δίδυμοι: Μια ευχάριστη ανατροπή ή μια ενδιαφέρουσα συζήτηση σου αλλάζει τη διάθεση. Η επικοινωνία είναι στα φόρτε της και μπορείς να εκφραστείς με άνεση. Ένα φλερτ με φιλική αφετηρία ίσως αποκτήσει κάτι παραπάνω.

Καρκίνος: Αντιλαμβάνεσαι ότι η σταθερότητα χτίζεται με μικρές πράξεις καθημερινά. Σήμερα μπορείς να εστιάσεις σε θέματα που αφορούν οικονομικά ή πρακτικά ζητήματα. Συναισθηματικά, απόφυγε τις συγκρίσεις με το παρελθόν. Ζήσε το τώρα.

Λέων: Η σημερινή Σελήνη σε φέρνει στο προσκήνιο. Έχεις λάμψη, δυναμισμό και αυτοπεποίθηση. Εκμεταλλεύσου τη μέρα για να βάλεις μπροστά κάτι δικό σου ή να πάρεις το πάνω χέρι σε μια σχέση. Μια εξομολόγηση μπορεί να σε εκπλήξει ευχάριστα.

Παρθένος: Νιώθεις την ανάγκη να αποτραβηχτείς λίγο από τον θόρυβο. Χρειάζεσαι ησυχία και καθαρό μυαλό για να τακτοποιήσεις σκέψεις και συναισθήματα. Κάτι κρυφό μπορεί να αποκαλυφθεί – μείνε ψύχραιμος/η και άκου πριν αντιδράσεις.

