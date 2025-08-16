Τι λένε τα ζώδια για σήμερα Σάββατο 16 Αυγούστου 2025; Τι προβλέπει το ζώδιο και ο ωροσκόπος για σήμερα;

Ταύρος: Θέλεις να νιώσεις σταθερότητα και ασφάλεια, τόσο στα συναισθηματικά όσο και στα οικονομικά. Είναι καλή μέρα για να βάλεις βάσεις και να μιλήσεις ανοιχτά για αυτά που χρειάζεσαι. Απόφυγε να αφήσεις μικρό -εντάσεις να χαλάσουν το κλίμα.

Δίδυμοι: Η επικοινωνία ρέει καλύτερα και έχεις την ευκαιρία να λύσεις παρεξηγήσεις. Μπορεί να έρθουν ειδήσεις ή προτάσεις που σε ενθουσιάζουν. Είσαι πιο δεκτικός/η σε συνεργασίες και σχέδια που ενισχύουν τις σχέσεις σου.

Καρκίνος: Η προσοχή σου στρέφεται σε πρακτικά ζητήματα και η οργάνωση σε βοηθά να αισθανθείς πιο ήρεμος/η. Ένα επαγγελματικό ή οικονομικό θέμα προχωρά θετικά. Μην υποτιμάς μικρές κινήσεις που μπορούν να φέρουν μεγάλα αποτελέσματα.

Λέων: Οι σχέσεις σου γεμίζουν ζεστασιά και μπορεί να ζήσεις μια ρομαντική ή δημιουργική στιγμή. Η μέρα σε εμπνέει να δοκιμάσεις κάτι καινούργιο ή να αφιερωθείς σε μια δραστηριότητα που αγαπάς.

Παρθένος: Θέλεις ηρεμία και χρόνο στο σπίτι ή με τους ανθρώπους που εμπιστεύεσαι. Είναι ιδανική μέρα για να οργανώσεις τον χώρο σου και να δημιουργήσεις μια αίσθηση θαλπωρής. Μπορείς επίσης να προετοιμάσεις κάτι που θα σε γεμίσει συναισθηματικά.

