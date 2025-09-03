Την ενοχή της για τον θάνατο του Μάθιου Πέρι δήλωσε η «βασίλισσα της κεταμίνης»

Ένοχη για την πώληση κεταμίνης στον Μάθιου Πέρι η υπερβολική δόση της οποίας οδήγησε στον θάνατο τον ηθοποιό δήλωσε η 42χρονη Τζάσβιν Σάνγκα.

Η 42χρονη με το προσωνύμιο «βασίλισσα της κεταμίνης», δήλωσε ένοχη την Τετάρτη 03.09.2025, για την πώληση της ουσίας που σκότωσε τελικά τον ηθοποιό της σειρά τα «Φιλαράκια», Μάθιου Πέρι.

Η Τζάσβιν Σάνγκα, αμερικανοβρετανικής υπηκοότητας, αρχικά είχε αρνηθεί τις κατηγορίες, αλλά άλλαξε την υπερασπιστική της γραμμή τον Αύγουστο του 2025, μόλις λίγες εβδομάδες πριν την εκδίκαση της υπόθεσης. Η 42χρονη δήλωσε ένοχη για πέντε κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένης εκείνης για διανομή κεταμίνης που οδήγησε σε θάνατο ή σωματική βλάβη.

Οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς χαρακτήρισαν το σπίτι της στο Λος Άντζελες «εμπορικό κέντρο πώλησης ναρκωτικών» και βρήκαν δεκάδες φιαλίδια κεταμίνης κατά τη διάρκεια εφόδου που πραγματοποίησαν.

Η 42χρονη βρίσκεται υπό κράτηση από τον Αύγουστο του 2024, αντιμετωπίζει μέγιστη ποινή φυλάκισης 65 ετών, δήλωσαν οι εισαγγελείς τον περασμένο μήνα σε δελτίο τύπου. Η ποινή της αναμένεται να γίνει γνωστή στις 10 Δεκεμβρίου.

Ο Μάθιου Πέρι βρέθηκε νεκρός σε τζακούζι στο σπίτι του στο Λος Άντζελες τον Οκτώβριο του 2023, και τα αίτια θανάτου του σύμφωνα με την εξέταση προκλήθηκαν από τις οξείες επιπτώσεις της κεταμίνης.

Ο «Τσάντλερ» από τα «Φιλαράκια» είχε μιλήσει ανοιχτά για τους αγώνες του με τον εθισμό στα ναρκωτικά και το αλκοόλ, καταγράφοντας μερικές από αυτές τις εμπειρίες στα απομνημονεύματα του 2022 «Φιλαράκια, Εραστές και το Μεγάλο Τρομερό Πράγμα».

Τους τελευταίους μήνες της ζωής του, ο Πέρι υποβαλλόταν σε θεραπεία με έγχυση κεταμίνης για τη θεραπεία της κατάθλιψης και του άγχους. Όμως έπαιρνε δόσεις χωρίς επίβλεψη, εξαρτήθηκε από το φάρμακο και «έβγαινε εκτός ελέγχου» οδηγώντας στον θάνατό του, δήλωσαν οι εισαγγελείς.

Σύμφωνα με το πόρισμα του ιατροδικαστή, η ποσότητα κεταμίνης που βρέθηκε στο σώμα του ήταν ισοδύναμη με την ποσότητα που χρησιμοποιείται στη γενική αναισθησία.