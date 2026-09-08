Το τραγούδι «Still With You» του Jung Kook των BTS ξεπέρασε τα 500 εκατομμύρια streams στο Spotify

Το «Still With You», σόλο τραγούδι που έγραψε και ερμηνεύει το μέλος των BTS, Jung Kook, ξεπέρασε τα 500 εκατομμύρια streams στο Spotify, ανακοίνωσε την Τρίτη η δισκογραφική του εταιρεία.

Η BigHit Music αναφέρει ότι το τραγούδι του 2023 έγινε το 6ο του Jung Kook που ξεπέρασε το όριο των 500 εκατομμυρίων στην παγκόσμια πλατφόρμα streaming μουσικής, μετά τα «Seven», «Standing Next to You», «Left and Right», ντουέτο με τον Charlie Puth, «3D» και «Dreamers».

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Το «Seven», το σόλο ντεμπούτο και η μεγαλύτερη επιτυχία του Jung Kook, έχει πλέον ξεπεράσει τα 3 δισεκατομμύρια streams στο Spotify, σημειώνεται στην ανακοίνωση της εταιρείας.

Το «Still With You» έφτασε στο Νο. 33 στο Billboard’s Global Excl. U.S. chart και στο Νο. 62 στο Billboard Global 200 κατά την επίσημη κυκλοφορία του τον Ιούλιο του 2023.

Οι superstar της k -pop BTS έχουν προγραμματίσει να ξεκινήσουν το σκέλος της παγκόσμιας περιοδείας τους “ARIRANG” στη Νότια Αμερική με δύο συναυλίες στην Μπογκοτά στις 2-3 Οκτωβρίου, ανέφερε η δισκογραφική εταιρεία.