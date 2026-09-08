Lifestyle

Η Σάλμα Χάγιεκ γυμνή στη θάλασσα στα γενέθλιά της: «60 και ευγνώμων» έγραψε η διάσημη ηθοποιός

Με την ανάρτησή της, η Σάλμα Χάγιεκ έστειλε ένα δυνατό μήνυμα για την αποδοχή του χρόνου που περνάει
H Σάλμα Χάγιεκ σε εικόνα που δημοσιοποίησε στο Instagram
H Σάλμα Χάγιεκ σε εικόνα που δημοσιοποίησε στο Instagram
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Η Σάλμα Χάγιεκ γιόρτασε τα 60α γενέθλια της ζωής της με μια απελευθερωτική βουτιά στη θάλασσα. Στις εικόνες που δημοσιοποίησε στο Instagram, η διάσημη ηθοποιός φαίνεται να έχει βουτήξει γυμνή και να το απολαμβάνει. Διαδικτυακοί φίλοι της, έγραψαν αποθεωτικά σχόλια για την ίδια, δίπλα από τις εικόνες που μοιράστηκε στα social media.

Στα φετινά της γενέθλια, η Σάλμα Χάγιεκ άφησε στην άκρη τα ρούχα της και βούτηξε σε παραλία, το όνομα της οποίας δεν θέλησε να αποκαλύψει. Σε μια από τις εικόνες, πόζαρε με την πλάτη προς τον φακό, παίζοντας με τα μαλλιά της. Στη δεύτερη φωτογραφία φαίνεται να χαμογελάει μέσα στο νερό, αφήνοντας ελεύθερα τα μακριά, κυματιστά μαλλιά της και δείχνοντας περήφανα τις λίγες γκρίζες τρίχες της, στέλνοντας ένα δυνατό μήνυμα για την αποδοχή του χρόνου που περνάει.

Η Σάλμα Χάγιεκ δημοσιοποίησε τις εικόνες στις 7 Σεπτεμβρίου, 5 μέρες μετά τα φετινά της γενέθλια. «60 και ευγνώμων», έγραψε στη λεζάντα των φωτογραφιών της η ηθοποιός.

Οι θαυμαστές και οι φίλοι της την αποθέωσαν στα σχόλια, γράφοντας ότι η εμφάνισή της είναι «αειθαλής» και ότι ο χρόνος μοιάζει να είναι ερωτευμένος μαζί της. «60 χρόνια γλυκύτητας, ταλέντου, χάρης και μιας ομορφιάς που λάμπει από μέσα προς τα έξω», ήταν ένα από τα πιο χαρακτηριστικά σχόλια.

Η Σάλμα Χάγιεκ γεννήθηκε στις 2 Σεπτεμβρίου 1966 στο Μεξικό. Έχει ρίζες από τον Λίβανο και την Ισπανία. Ξεκίνησε την καριέρα της από μεξικάνικες τηλενουβέλες (σαπουνόπερες), όπως η τεράστια επιτυχία Teresa, πριν μετακομίσει στο Λος Άντζελες για να κυνηγήσει το όνειρό της στο σινεμά.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Lifestyle
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
281
173
167
151
147
Lifestyle: Περισσότερα άρθρα
Μιχάλης Ρέππας: «Με τον Θανάση Παπαθανασίου είμαστε αυστηροί και σκληροί – Δεν κοιτάζουμε τα social των ηθοποιών, αυτά είναι βλακείες»
«Μας ευλόγησε ο Θεός και κάναμε καριέρα μια άλλη στιγμή και τώρα επειδή είμαστε γέροι, μας ντρέπονται ακόμα κι αν θα θέλαν σε κάποιο κανάλι να μας πουν κάτι», ανέφερε ακόμα
Μιχάλης Ρέππας
Newsit logo
Newsit logo