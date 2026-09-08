Η Κατερίνα Παπουτσάκη για τη μητρότητα: Εκπλήσσομαι με το πώς τα έχω καταφέρει, ήθελα πάντα να είμαι εκεί

Για τη μητρότητα και τη σχέση της με τα χρήματα, μίλησε μεταξύ άλλων η Κατερίνα Παπουτσάκη, σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή «Νωρίς – Νωρίς» στην ΕΡΤ. Η δηνοφιλής ηθοποιός δήλωσε ότι δεν μετάνιωσε για τις θυσίες που έκανε όσο τα δύο της παιδιά, την χρειάζονταν κοντά τους.

Ήταν μια περίοδος δύσκολη για την ίδια. Κατά καιρούς, όπως ανέφερε η Κατερίνα Παπουτσάκη, απορεί με τις αντοχές που είχε όταν ξεκίνησε το δικό της ταξίδι στη μητρότητα. Τα παιδιά προέρχονται από τον γάμο της με τον επιχειρηματία Παναγιώτη Πιλαφά, με τον οποίο παντρεύτηκαν το 2012 και αποφάσισαν να χωρίσουν το φθινόπωρο του 2022.

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Η γνωστή ηθοποιός έχει δηλώσει σε συνεντεύξεις της στα μέσα ενημέρωσης ότι οι δύο γιοι της είναι η απόλυτη προτεραιότητά της, ενώ πλέον έχει ξεκαθαρίσει πως δεν επιθυμεί να κάνει άλλα παιδιά στο μέλλον.

«Είμαι πολύ αυστηρή και ενοχική με τον εαυτό μου. Πέρα από όλα αυτά όμως, έχω μεγάλη ανάγκη να είμαι με τα παιδιά μου. Θέλω να περνάω χρόνο μαζί τους, περνάμε πολύ ωραία», είπε αρχικά η ηθοποιός.

Σε άλλο σημείο, αναφερόμενη στις δυσκολίες που αντιμετώπισε τα πρώτα χρόνια με τη μητρότητα, η Κατερίνα Παπουτσάκη σημείωσε: «Τα πρώτα χρόνια όταν τα παιδιά ήταν μικρά, ήταν πολύ δύσκολα. Κάποιες φορές εκπλήσσομαι με το πώς τα έχω καταφέρει. Η αυπνία, ο θηλασμός και όλα αυτά, ήταν πολύ δύσκολα. Στον Κίμωνα κάθισα για δύο χρόνια, με τον Μάξιμο έκατσα για έναν χρόνο. Έκανα πολύ μικρές δουλειές, που δεν απαιτούσαν πολύ χρόνο και συνολικά αυτό κράτησε για πέντε χρόνια. Ήθελα να είμαι εκεί».

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σΕ Τέλος, η Κατερίνα Παπουτσάκη ρωτήθηκε και για τη σχέση της με τα χρήματα, με την ίδια να απαντά: «Δεν είμαι καλή στη διαπραγμάτευση των οικονομικών. Μου είναι αδιανόητα δύσκολο. Γενικά κάτι έχει γίνει λάθος στη σχέση μου με τα χρήματα. Αισθάνομαι ότι εγώ πρέπει να πληρώνω πάντα, ίσως είναι κάτι που μου έχουν περάσει οι γονείς μου».

Η Κατερίνα Παπουτσάκη μοιράστηκε τις καλοκαιρινές της διακοπές ανάμεσα σε δύο κυρίως προορισμούς, έχοντας πάντα μαζί τους δύο γιους της, Μάξιμο και Κίμωνα. Η Κύθνος ήταν ο πρώτος σταθμός της τον Ιούλιο. Στη συνέχεια ταξίδεψε στην ιδιαίτερη πατρίδα της, στην Κρήτη τον Αύγουστο, για να δει την οικογένειά της. Εκεί απόλαυσε οικογενειακές στιγμές, θαλάσσια σπορ και βόλτες με σκάφος σε παραλίες της περιοχής.