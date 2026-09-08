Γιώργος Γεροντιδάκης και Ντορέττα Παπαδημητρίου σε λούνα παρκ: «Μετά από όλη μέρα τρέξιμο» έγραψαν

Ο Γιώργος Γεροντιδάκης και η Ντορέττα Παπαδημητρίου, ολοκλήρωσαν τις διακοπές τους στα Κουφονήσια και επέστρεψαν στην Αθήνα. Οι δυο τους συνεχίζουν τις βόλτες και φροντίζουν να κάνουν πράγματα που τους ευχαριστούν στον ελεύθερο χρόνο τους. Σε αυτό το πλαίσιο, βρέθηκαν σε λούνα παρκ με τον ηθοποιό να δοκιμάζει τις ικανότητές του στο μπάσκετ, όπως φαίνεται από τη φωτογραφία που δημοσίευσε η σύντροφός του.

Γιώργος Γεροντιδάκης και Ντορέττα Παπαδημητρίου επιλέγουν γενικά να κρατούν χαμηλούς τόνους στην προσωπική τους ζωή, χωρίς όμως να κρύβουν πλέον τις κοινές τους στιγμές. Μετά τις αναρτήσεις από τις καλοκαιρινές διακοπές τους, ήρθε να προστεθεί ακόμα μια εικόνα, που δείχνει ότι οι δυο τους περνούν υπέροχα μαζί.

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Η Ντορέττα Παπαδημητρίου είχε δηλώσει στο παρελθόν ότι «τα πράγματα είναι προφανή», εξηγώντας παράλληλα πως δεν επιθυμεί να συζητά εκτενώς για τη σχέση της. Την ίδια στάση κρατάει μπροστά στις κάμερες και ο Γιώργος Γεροντιδάκης.

Το βράδυ της Δευτέρας (07-09-2026) η ηθοποιός δημοσίευσε ένα στιγμιότυπο στο οποίο ο Γιώργος Γεροντιδάκης δοκιμάζει τις επιδόσεις του σε παιχνίδι μπάσκετ. Στο story της τον έκανε tag και έγραψε με χιουμοριστική διάθεση: «Μετά από όοοοοοολη μέρα τρέξιμο, ό,τι πρέπει».

Πρόσφατα, η Ντορέττα Παπαδημητρίουδημοσίευσε φωτογραφίες και βίντεο από μία καλοκαιρινή της εξόρμηση με τη Μαίρη Συνατσάκη και τη μικρή Ολίβια στη θάλασσα. Η μικρούλα είναι βαφτιστήρα της και έπαιξε μαζί της στην ακροθαλασσιά.

Εν τω μεταξύ, λίγες μέρες νωρίτερα, ο Γιώργος Γεροντιδάκης είχε μοιραστεί μία selfie, η οποία έδειχνε τους δυο τους να βρίσκονται στο αυτοκίνητο κι εκείνος να οδηγά προς άγνωστη κατεύθυνση.