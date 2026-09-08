Νίκος Καρβέλας: Η Έλενα Φερεντίνου του ευχήθηκε «χρόνια πολλά» με 6 λέξεις στα φετινά του γενέθλια

Ο Νίκος Καρβέλας έκλεισε τα 75 του και η σύντροφός του, Έλενα Φερεντίνου, του ευχήθηκε και δημόσια στα φετινά του γενέθλια. Οι δυο τους αποφεύγουν τα φώτα της δημοσιότητας, πραγματοποιούν σπάνιες κοινές εμφανίσεις και διαχρονικά φροντίζουν να κρατούν χαμηλό προφίλ.

Ο Νίκος Καρβέλας γεννήθηκε στις 8 Σεπτεμβρίου του 1951 και η Έλενα Φερεντίνου του ευχήθηκε στα φετινά του γενέθλια, με μια τρυφερή κοινή τους φωτογραφία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Χρόνια πολλά, Νίκο μου! Σ’ αγαπώ…», έγραψε η Έλενα Φερεντίνου, εκφράζοντας δημόσια την αγάπη της για εκείνον.

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Νίκος Καρβέλας και Έλενα Φερεντίνου απέκτησαν τον Απρίλιο του 2022 τον γιο τους, Φαίδωνα, ο οποίος είναι το τρίτο παιδί του συνθέτη. Έχει ακόμη δύο παιδιά: τη Σοφία Καρβέλα από τον γάμο του με την Άννα Βίσση και τον Ανδρέα Καρβέλα από τον γάμο του με την Αννίτα Πάνια.

Η Έλενα Φερεντίνου διατηρεί άψογες και πολύ φιλικές σχέσεις με τις πρώην συζύγους του Νίκου Καρβέλα. Μάλιστα κατά διαστήματα, τόσο η Άννα Βίσση όσο και η Αννίτα Πάνια, αφήνουν τρυφερά σχόλια στις φωτογραφίες του μικρού Φαίδωνα στα social media.

Κάθε χρόνο, τέτοια μέρα, η Άννα Βίσση του στέλνει τις πιο θερμές ευχές, τονίζοντας τη μοναδική σχέση που κρατούν ζωντανή εδώ και δεκαετίες. Η Αννίτα Πάνια, επίσης πρώην σύζυγός του, τον χαρακτήρισε μέσα από τη ραδιοφωνική της εκπομπή ως «το αγόρι που δεν μεγαλώνει ποτέ σε ηλικία, αλλά μόνο σε μυαλό».