Ένα ειδικό αφιέρωμα στους Beach Boys με τίτλο «A Grammy Salute to The Beach Boys» πρόκειται να προβληθεί στις 9 Απριλίου στο CBS και την Paramount+. Ο ρόλος Τομ Χανκς, Τζον Στάμος και Μπρους Σπρίνγκστιν.

Το αφιέρωμα για τους Beach Boys διάρκειας δύο ωρών, γυρίστηκε στο Λος Άντζελες, και σε αυτό, μεταξύ άλλων, συμμετέχουν ο Τομ Χανκς, Μπρους Σπρίνγκστιν και Τζον Στάμος θα εξυμνεί την καριέρα του συγκροτήματος που έχει τιμηθεί με Βραβείο Συνολικής Προσφοράς από την Αμερικανική Ακαδημία Τεχνών και Επιστημών Ηχογράφησης το 2001.

Τα μέλη των Beach Boys, Μπράιαν Γουίλσον, Μάικ Λοβ, Αλ Τζαρντίν, Ντέιβιντ Μαρκς και Μπρους Τζόνστον εμφανίζονται στο αφιέρωμα, στο οποίο περιλαμβάνονται ερμηνείες των εμβληματικών επιτυχιών του συγκροτήματος από τους Τζον Λέτζεντ, Νόρα Τζόουνς, Μπράντι Καρλάιλ, Beck και τα συγκροτήματα Fall Out Boy και Weezer.

Επιπλέον συμμετέχουν και μιλούν για τους Beach Boys οι Τομ Χανκς, Τζον Στάμος, Μπρους Σπρίνγκστιν και ο δισκογραφικός παραγωγός και τραγουδοποιός και διευθύνων σύμβουλος της Αμερικανικής Ακαδημίας Τεχνών και Επιστημών Ηχογράφησης το 2001.

Το συγκρότημα, που ιδρύθηκε το 1961 στην Καλιφόρνια και είναι γνωστό για επιτυχίες του “Good Vibrations”, “California Girls”, “Surfin’ USA”, “Sloop John B”, “God Only Knows” και “Wouldn’t It Be Nice” μπήκε το 1988 στο Rock and Roll Hall of Fame.